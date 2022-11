Jak se to seběhlo, že jste se najednou ocitl na jihu Čech? Přišlo to hrozně rychle. Dostal jsem nabídku, jestli bych chtěl jít hrát do Budějovic. Samozřejmě jsem přijal a jsem rád, že jsem tady.

Ve Zlíně jste v této sezoně zůstal i v první lize, abyste klubu jako odchovanec pomohl v těžké situaci?

To také, ale hlavně mám ve Zlíně platnou smlouvu. Nějaké možnosti byly a řešilo se to od začátku sezony. Hlavní slovo měl však Zlín a nakonec to vyústilo v můj příchod do Motoru. Je tady plno výborných hráčů. Věřím, že se nám bude dařit a vyhrajeme co nejvíc zápasů.

První ligu jste předtím někdy hrával?

Když jsem byl mladší, tak jsem párkrát v první lize naskočil. Za Přerov a Porubu. Bylo to nějakých patnáct zápasů, ale to není dost, aby člověk věděl, co od té soutěže může čekat.

Ve Zlíně se stanovil jako jasný cíl návrat do extraligy, takže současné deváté místo v prvoligové tabulce je na hony vzdálené všem představám. Jaká panuje v klubu atmosféra?

Očekávání od vedení klubu, fanoušků i přímo v kabině jsou velká. Začátek sezony se nám ale skutečně nepovedl. Možná se musíme se soutěží trochu víc sžít. Asi se všeobecně očekávalo, že to bude lehčí. Každý soupeř se ale proti nám maximálně vybičuje. V soutěži působí plno extraligových hráčů, kteří chtějí ukázat, že první liga není žádná sranda. Bavili jsme se o tom teď v kabině i s Tomášem Čachotským, který hraje dlouhé roky v Jihlavě. Ten o tom ví své. Sezona bude ještě těžká.

Na jak dlouho je zatím váš pobyt na jihu Čech domluvený?

Zatím je to na měsíc s tím, že pak se uvidí, co bude dál.

Těšíte se zase na extraligu?

Určitě. Těším se moc. Navíc přijdu do jiného prostředí a poznám nové spoluhráče. Znamená to pro mě spoustu zkušeností.

S Lukášem Vopelkou jste si zahrál ve Zlíně. Našel jste v kabině i nějaké další známé tváře?

Kromě Lukáše se ještě více známe s brankářem Dominikem Hrachovinou. Ostatní kluky znám ještě jako soupeře, když jsme se potkávali v extralize.

Co od vás očekává trenér Modrý, když jste u něj byl na přijímacím pohovoru?

Bavili jsme se hlavně o tom, jakým stylem tým hraje. Každé mužstvo má jinou identitu. Ukázal mi nějaké systémové věci a také mi naznačil, co ode mě čeká. Doufám, že do systému zapadnu co nejdříve.

Vnímáte aktuální postavení Motoru v nižších patrech extraligové tabulky?

Tabulku samozřejmě sleduji, ale je hodně vyrovnaná. Každá výhra vás může posunout o několik míst nahoru. O nějaké krizi nemůže být řeč v žádném případě. I nálada v kabině je super.

Budějovice jako město alespoň trochu znáte?

Vůbec. Až bude nějaký volný čas, tak se chci trochu porozhlédnout.

Do nového působiště jste dorazil sám, nebo s přítelkyní?

Přítelkyně má nějaké studijní povinnosti, takže zůstala i s pejskem ze Zlíně.

Hned první zápas v dresu nového týmu vás čeká na ledě druhých Vítkovic. Očekáváte hodně těžké utkání?

Každý zápas je těžký. To platí i v první lize. Ale určitě můžeme uspět a brát nějaké body.

Příchod obránce Daniela Gazdy se Zlína si trenér Motoru Jaroslav Modrý chválí. „Měli jsme ho v hledáčku už loni. Hledali jsme konstruktivního obránce, který umí dobře s pukem a pomůže nám lépe se dostávat ze třetiny. Je ve výborném věku a navíc pravák, což je také výhoda. Spousta věcí se nám na něm líbí, ale až čas ukáže, jak zapadne do našeho týmu,“ řekl k příchodu nové akvizice.

Na straně odchodů je ale další bek Ondřej Kachyňa, jenž putoval výměnou do Zlína. „V první lize má Ondra velmi dobré jméno a pro Zlín je to i finančně výhodné. Nás to bude něco stát, ale jsme v situaci, kdy potřebujeme kvalitu. A Gazda by měl přinést úplně jinou dimenzi, než nám dával v této chvíli Kachyňa. Při vší úctě k jeho výkonům, protože tady pracoval vždycky poctivě,“ zdůrazní kouč.

V kolonce ztrát je i obránce Patrik Marcel, jenž odešel do Hradce Králové. „Chtěli jsme, aby u nás zůstal. Náš cíl je, aby proti nám bylo zase těžké hrát. A on tuhle roli plnil. Ale respektuji to. Byl u nás na hostování, dostal nějakou nabídku, kterou jsme nebyli schopni dorovnat, tak mu nebudeme šlapat po štěstí a děkujeme za práci, kterou pro nás odvedl.“

S týmem už naplno trénuje gólman Dominik Hrachovina. „Je fajn vidět ho zase zpátky v akci. Uděláme rozhodnutí až před utkání, jestli bude v sestavě pro zápas ve Vítkovicích,“ nechce kouč Modrý prozrazovat.

Mimo hru naopak zůstává zkušený úročník Michal Vondrka. „Má zranění v dolní polovině těla a musíme chvilku počkat, než bude zdráv,“ konstatuje trenér, jenž bude nejspíš postrádat i dalšího forvarda Jakuba Strnada. „Je v péči lékařů a budou se ho snažit nachystat tak, aby co nejdříve mohl hrát,“ dodal k marodce v týmu.