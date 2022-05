Dvaapadesátiletý Radek Bělohlav naposledy působil na lavičkách juniorky a dorostu Komety Brno. V předchozích dvou sezonách zastával v brněnském klubu roli asistenta trenéra u A-mužstva. Co se týče seniorského hokeje, pracoval mimo jiné i v pozici hlavního kouče v extraligovém Dynamu Pardubice. Na startu své trenérské kariéry byl asistentem u A-týmu tehdy ještě budějovického Mountfieldu. Právě v Českých Budějovicích si v dalších sezonách přivzal k působení na střídačce „áčka“ i funkci sportovního manažera klubu. V sezoně 2018 – 2019 plnil roli asistenta trenéra Aloise Hadamczika u českého reprezentačního výběru do 18 let.