Jihočeši s pouhými jedenácti hráči do pole dobře začali a ve 12. minutě šli gólem svého kapitána Martina Hanzala do vedení. „První gól nám hodně pomohl. Ve druhé třetině už nám ale trochu začaly docházet síly,“ připustil lídr týmu.

Domácímu celku se podařilo skóre otočit, ale ještě do druhé přestávky Samson vyrovnal. „Soupeř udělal při vlastní přesilovce chybu a Radek Rolínek ji potrestal. Pak jsme ještě jednou vedli, ale domácí v závěru vyrovnali. V prodloužení už jsme hrabali z posledních sil, ale ještě se nám povedlo překlopit vítězství na naši stranu,“ konstatoval borec s bohatými zkušenostmi z NHL.

Dát tým dohromady prý byl skutečně oříšek. „Máme hodně zraněných. Sice disponujeme poměrně širokým kádrem, ale v kvalifikaci platí podmínka, že mohou hrát pouze hráči, kteří nastoupili alespoň do padesáti procent utkání v přeboru, což spousta našich kluků nesplňuje,“ vysvětluje Hanzal.

Za daných okolností mají dva body jako vklad do soutěže cenu zlata. „Navíc se v průběhu zápasu zranil brácha. Porazit kohokoliv v deseti lidech je úspěch. Nadřeli jsme se pořádně,“ usměje se.

Kvalita soupeře ho nepřekvapila. „Jedna lajna byla hodně šikovná, další vyrovnané na úrovni krajského přeboru. Takhle nějak jsme to čekali,“ přikývne.

V neděli to doma s Hodonínem asi bude ještě těžší. Ten totiž v úvodním duelu skupiny rozstřílel Moravské Budějovice vysoko 8:3. „Věřím, že se uzdravíme a někdo se třeba vrátí z dovolené. Soupeř bude asi o dost kvalitnější, to by v deseti bylo hodně složité,“ dopředu upozorňuje Martin Hanzal.

Branky a nahrávky: 25. Bazala (Nováček), 35. Nováček (Šťáva, Mikeš), 56. Mikeš (Šťáva, Krutiš) – 12. M. Hanzal (D. Nedorost, Šulčík), 38. Rolínek, 47. M. Hanzal, 64. Rolínek. Vyloučení: 1:4, využití: 1:0, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Held, Čuňačka – Kleprlík, Čachotský. Diváci: 478. Třetiny: 0:1, 2:1, 1:1 – 0:1.

Samson: I. Svoboda – Zich, Vydarený, Liška, Michal, Brus – R. Šulčík, Sumerauer, M. Hanzal, Rolínek, J. Hanzal, D. Nedorost. Trenér Fleischman.