Jihočeši opravdu dokázali sehrát s týmem z nejvyšší soutěže zcela vyrovnanou partii a pouze inkasovaná branka při vlastní přesilovce je připravila o ještě lepší výsledek. „Na první zápas to nebylo vůbec špatné,“ souhlasně přikývne i náročný trenér Václav Prospal. „Když to porovnávám s naším loňským prvním zápasem v Plzni, tak je to z našeho pohledu jako nebe a dudy. Na druhou stranu je to prostě porážka,“ připustí.

Motor šel do vedení už ve druhé minutě Veselým. „Byla škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Sami jsme naopak rozhodující branku dostali při vlastní přesilovce, což nás trochu mrzí. Je to příprava, hru speciálních formací jsme zatím moc netrénovali, ale je fakt, že v přesilovce jsme žádný gól nedali, a naopak jsme sami při naší početní výhodě inkasovali. To je určitě velké minus, které nás stálo zápas. Doplatili jsme na naši neschopnost dát druhý gól, i když šance jsme na něj měli,“ posteskl si.

Nejlepší fází zápasu byla pro Jihočechy druhá třetina, ve které dokázali bronzový tým loňské extraligy pořádně zatlačit. Trenér Prospal to viděl podobně. „V každé třetině byla pasáž, kdy jsme tahali za kratší konec, a kdy jsme naopak byli lepší. V první třetině nám po našem vyloučení trvalo nějakých šest sedm minut, než jsme se do toho zpátky dostali. Ve druhé třetině to byly čtyři minuty, kdy nás soupeř zamkl v pásmu. Přehrával nás, nebyli jsme schopni se udržet na kotouči a byli jsme pod tlakem. Ale jak říkám, vzhledem k tomu, že to byl první zápas sezony a nastoupili jsme proti extraligovému celku, tak to nebylo vůbec špatné. Ale také je to pořád porážka, což je škoda,“ hodnotil utkání.

Velmi dobrý výkon podal Jan Strmeň v brance. Působil klidným dojmem (což ostatně působí vždycky), ale především toho spoustu pochytal a byl jedním z nejlepších hráčů svého týmu. „Dal nám šanci být v zápase a vyhrát ho. Pochytal extra věci, kterými zabránil jít soupeři do dvoubrankového vedení. Jeho hodnocení je kladné. Stejně jako u většiny ostatních našich hráčů.“

S tím se dá skutečně souhlasit. Vidět byli i testovaní hokejisté. Třeba kanadský útočník Hawerchuk, zajímavé věci měl mladý bek Lytvynov. „Jsou to kluci, kteří u nás bojují o svou šanci. Budou hrát zase v Brně a potřebují prokázat to, co prokázali proti Plzni,“ apeluje kouč na nové hráče. „Je opravdu škoda, že jsme nedokázali uhrát vítězství, protože naše mužstvo se prezentovalo dobrým týmovým výkonem. I když jsme měli nějaká zranění a třetí třetinu už jsme dohrávali jenom na tři lajny.“

První formace Motoru nastoupila ve složení Doležal – Kloz – Holec. Trenér však nechce předjímat, jestli půjde v tomto složení i do soutěže. „V prvních dvou třetinách se mi moc nelíbili,“ neskrývá. „Ale byl to první zápas. Času bude ještě dost a věřím, že se nějakým způsobem posuneme,“ věří.

Za zmínku stojí kulisa zápasu. V Milevsku slaví osmdesát pět let hokeje. Přišlo hodně diváků a zápas si užili. Atmosféra byla výborná. „V Milevsku je moc pěkný zimák s perfektním zázemím. Postarali se tady o nás výborně, neměli jsme si nač stěžovat,“ vzkázal Prospal organizátorům duelu.