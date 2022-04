Jihočeši rozhodně nebyli daleko od toho, aby semifinále vrátili na šesté utkání domů do Budvar arény. Minimálně polovinu zápasu soupeře přehrávali, byli lepší, ale v koncovce se trápili a jen těžko hledali recept na výborného Hudáčka v brance soupeře. Hlavně v přesilovkách, kterých hráli nespočet, to byla bída.

S tím souhlasí i trenér Jaroslav Modrý. „Především bych chtěl Spartě poblahopřát k vítězství v semifinále a popřát jí hodně štěstí ve finále. Poslední utkání rozhodly speciální formace. My jsme si přesilovkou nepomohli a velký respekt Spartě, jak zvládala hru v oslabení. Bránila výborně a v důležitých momentech ji podržel gólman,“ uznal.

Sparta jednu přesilovku dokázala využít. A bylo to po trochu kuriózním trestu pro českobudějovickou střídačku za nesportovní chování. „To jde za mnou,“ kaje se trenér. „Já jsem za střídačku zodpovědný. Dostali jsme napomenutí, přesto jsme neudrželi nervy na uzdě a byli jsme na střídačce nedisciplinovaní. Vyloučili nám za to hráče a dostali jsme v oslabení gól,“ vyjádřil se Modrý ke zbytečně inkasované brance.

Michal Vondrka se ještě rozhodne, jestli bude ve své úspěšné kariéře pokračovat

Z výkonu svého týmu v celé sérii ale rozhodně zklamán nebyl. „Neřekl bych ani, že jsme tahali za kratší konec, ale naše produktivita nebyla až tak dobrá jako v základní části a ve čtvrtfinále proti Pardubicím. Myslím, že jsme byli Spartě důstojným soupeřem a jsem hrdý na svůj tým. Na všechny hráče i trenérský štáb. Doufám, že jsme dobře reprezentovali náš region i klub. Jsem pyšný i na naše fanoušky, jak nás po celou sezonu podporovali. Klobouk dolů před nimi. Moc jsem si to užil. Hodně jsem se přiučil a za tuto zkušenost jsem moc rád,“ vyznal se.

Motor jako loňský nováček nejvyšší soutěže letos dokráčel až k bronzovým medailím, což je mimořádný úspěch. „Pracovali jsme a chtěli jsme hrát co nejlepší hokej. Kluci pochopili, co chceme hrát, a hráli to. Myslím, že se na nás slušně dívalo a předváděli jsme dobré výkony. Jak už jsem řekl, chtěli jsme co nejlépe reprezentovat náš region i organizaci. Kluci udělali fantastický kus práce a jsem na ně hrdý,“ ještě jednou zopakoval českobudějovický kouč.

Motor byl tentokrát na Spartě lepší, přesto prohrál a sezonu končí s bronzem

Velký příběh napsal v semifinále útočník Motoru Daniel Voženílek. Bleskově naskočil s celoobličejovým krytem po dvojnásobné operaci zlomené čelisti a podával parádní výkony. V každém z posledních tří posledních duelů se zapsal do střelecké listiny. „Je to prostě hokejista a klobouk dolů před ním. Mám k němu velký respekt vzhledem k tomu, čím si prošel a co týmu dal. Hokejový Bůh ho potom odměnil. Byl produktivní a bylo hezké sledovat jeho příběh. Jsem rád, že jsem s ním mohl pracovat,“ uvedl Modrý.

Jeho protějšku Josefu Jandačovi se očividně ulevilo, že jeho tým proklouzl do finále už po pátém zápase. „Každé utkání i celá série byly velice těžké. Budějovice podávaly v sezoně výborné výkony a probojovaly se do první čtyřky, což nikdo moc nečekal. Ale myslím si, že naprosto zaslouženě. Navázaly na hokej, který předváděly ve druhé polovině sezony. Byl to urputný a těžký protivník,“ ocenil kvalitu soupeře. „Páté utkání nám uhráli hráči, kteří chodili do oslabení, a gólman,“ dodal.