Byl to v Budvar aréně hokejový svátek. Oba celky nastoupily v retro dresech ze sezony 1959/60, ve které tehdejší Slavoj České Budějovice postoupil do nejvyšší soutěže a právě Dukla Litoměřice mu byla největším soupeřem. Českobudějovičtí tehdy vyhráli i celostátní pohárovou soutěž. Před zápasem byli oceněni žijící pamětníci tohoto velkého úspěchu jihočeského hokeje.

Slušivé bleděmodré dresy bohužel nemohla v utkání obléct celá řada marodů z domácího kádru: gólman Strmeň, obránci Pavel s Plášilem (ten už začal s tréninkem) a útočníci Šimánek, Holec, Endál a Kloz. Chyběl také gólman Brízgala, kterého si (zatím snad jen do tréninku) stáhlo Kladno. Do branky se tak postavil Klouček a záda mu kryl junior Dvořák, po delší pauze naskočil do hry útočník Přikryl.

Motor výborně začal a v 6. min. vedl už 2:0. Nejprve po obléhání branky litoměřického Škorpíka pohotově zasunul kotouč za jeho záda Gilbert. O minutu později vystřelil od modré obránce Suchánek a hostující Morong nešťastně tečoval puk za záda vlastního brankáře.

Jenže ještě do konce úvodního dějství dokázal soupeř snížit. Po bleskurychlém přečíslení našel Voženílek přesnou žabkou Klikorku, jenž pálil z první do odkryté poloviny Kloučkovy klece.

„Měli jsme výborný vstup do utkání a dvougólový náskok nás uklidnil. Dobře jsme pak ubránili přesilovku soupeře. Přitom Litoměřice nás v početní výhodě trápily celou sezonu. Byla ale škoda, že jsme inkasovali dvě minuty před koncem třetiny gól na 2:1,“ zhodnotil úvodní dějství gólman Motoru Jan Strmeň, který momentálně léčí zlomený ukazovák pravé ruky.

Ofenzivní hokej pokračoval i po změně stran. Příležitosti domácích Karabáčka a Veselého volaly po gólu, ale skóre se neměnilo. Hostující Stadion zase hrozil v přesilovce, kdy před Kloučkem roztočil pořádný kolotoč, ale strážce domácí svatyně obstál.

Postupem času začínali mít hosté herně navrch, drželi kotouč více na svých holích, ale nebezpečnější byli Jihočeši. Jenže v koncovce to z jejich strany tentokrát nebyla žádná sláva.

„Druhá třetina se nám nepovedla. Jediné pozitivum bylo, že jsme ubránili oslabení. Věřím, že do třetí třetiny vstoupíme lépe než do té druhé,“ přál si Strmeň po nepříliš vydařeném druhém dějství.

Zrovna světoborná podívaná to ale nebyla ani v závěrečné části hry. Zápas postrádal větší nasazení a tempo. Lépe si však vedli hosté a Klouček měl více práce než jeho protějšek Škorpík. Až deset minut před koncem ujel M. Novák a faulován nastřelil břevno hostující branky. Z následné přesilovky protlačil kotouč mezi betony litoměřického gólmana Gilbert.

Gesto fair play poté předvedl hostující kapitán Voženílek, který odvolal vyloučení po údajném faulu Suchánka. V samotném závěru hosté zkusili power play, ale domácí celek si tři body zkušeně pohlídal.

Branky a nahrávky: 5. Gilbert (M. Novák, J. Veselý), 6. Suchánek, 52. J. Veselý (Gilbert, Raška) – 18. Klikorka (D. Voženílek, Korkiakoski). Vyloučení: 6:3, využití: 1:0. Rozhodčí: J. Doležal, Barek – Polonyi, Bohuněk. Diváci: 5712.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Lytvynov, Svach, Vydarený, Kachyňa, Pýcha – Beránek, Venkrbec, Christov – J. Veselý, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Karabáček – Raška, Prokeš, Babka – Michnáč. Trenéři: Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): Získali jsme tři body, ale byl to z naší strany rozpačitý výkon. Nabídli jsme soupeři spoustu přesilovek zbytečnými útočnými fauly nebo hrou v šesti. Momentum zápasu se tak překlápělo na soupeřovu stranu. Hlavně ve druhé třetině jsme nehráli dobře, nebyli jsme schipni si nahrát. Za vítězství jsme rádi, ale nebylo to ono."

Daniel Tvrzník (Litoměřice): "Byli jsme lídrovi soutěže minimálně vyrovnaným soupeřem. Kopnuli jsme si sami do branky dva z našeho pohledu sporné góly. Budějovice daly tři góly, tak asi vyhrály zaslouženě, ale náš dojem z utkání je trochu rozpačitý."