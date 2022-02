Tím odstartoval pořádné trápení hráčů v dresech s velkým M na prsou. Zarputilí Berani vystavěli na své obranné modré mohutnou pětihlavou bariéru, kterou se domácím absolutně nedařilo překonat. „Zlín je těžký soupeř. Bylo vidět, že má nůž na krku a podle toho bojoval,“ uznal i trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Až pět minut před koncem chytrou střelou od modré zajistil obránce David Štich alespoň vyrovnání. „Udělali jsme pár chyb a pořád jsme museli dotahovat. Měli jsme i trochu kliku, když jsme dali gól střelou, která měla oči,“ ocenil Štichův projektil i domácí kouč. „Ale štěstí k tomu patří,“ dodal.

V prodloužení měl velkou šanci domácí bek Percy, Jihočeši hráli přesilovku, ale gól nepadl. A tak musely o bodu navíc rozhodnout samostatné nájezdy, což je pro českobudějovický tým oblíbená disciplína. I na třetí pokus dokázal rozstřel vyhrát. Opět byli úspěšní nečekaný žolík mladíček Josef Koláček a Jakub Valský. Za hosty překonal Jana Strmeně pouze Francouz Claireaux. „Na nájezdy máme šikovné a kreativní hokejisty. Chtěl bych pochválit našeho gólmana Honzu Strmeně, který nám dal šanci zápas vyhrát. Podržel nás, když jsme udělali pár chyb. Chytal výborně,“ byl Modrý spokojen s výkonem týmové gólmanské dvojky.

Situace je kritická, potřebujeme plné stadiony, upozorňuje Stanislav Bednařík

Zraněný první brankář Dominik Hrachovina by neměl být dlouho mimo hru. „Byl na magnetické rezonanci, tak uvidíme,“ nechtěl Modrý předbíhat, ale snad by se nemělo jednat o žádný vážnější problém.

Pro Zlín to byl hodně smolný zápas. Ještě pět minut před koncem měli v hrsti tři body, které by v jeho situaci měly cenu zlata. „Špatně se mi to hodnotí, protože jsme byli blízko třem bodům, které v naší situaci nutně potřebujeme,“ posteskl si hostující lodivod Luboš Jenáček. „Spadl nám tam gól nahozený od modré čáry. Ubránili jsme spoustu oslabení, i když má Motor hodně výborných hráčů do přesilovky. Kluci hráli obětavě na hranici svých možností. Za výkon je musím pochválit. Mužstvo konečně získává nějakou tvář. Po turbulentní době se spoustou změn si to teď sedá. Za výkon v utkání se určitě nemusíme stydět. Bohužel ale máme jen jeden bod, což je v naší situaci málo,“ velice dobře si trenér Zlína Jenáček uvědomuje.