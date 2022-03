Do sezony jste šli s cílem postoupit do play off a podařilo se vám projít až přímo do čtvrtfinále. Po sportovní stránce už teď můžete hodnotit letošní ročník jako úspěšný? K tomu nemohu říct nic jiného, než že souhlasím.

Nedlouho před koncem základní části extraligy jste hovořil o tom, že by vás potěšilo, pokud by se mužstvo umístilo do osmého místa a začínalo předkolo doma. Z tohoto pohledu tým vaše cíle dokonce překročil?

Když se ještě vrátím do období před sezonou, tak jsem tajně snil o tom, že by náš tým mohl být složený na první šestku. Nikde jsem o tom ale nahlas moc nemluvil. Na druhou stranu, kdybychom skončili hůře než desátí, tak bych to považoval za neúspěch. Čtvrté místo po základní části je pecka (úsměv).

Hodně vám bylo podsouváno, že máte až přestárlý tým. Vyplatila se nakonec sázka na zkušenost?

Nemohu říct, že bychom vůbec neřešili, jaký věkový průměr naše mužstvo má. Na druhou stranu bylo klíčové, že trenéři řešili každého hráče jako takového. Co nám může přinést v nejbližší sezoně, případně i v těch následujících, pokud jsme nabízeli víceletou smlouvu. V současné době ale pořád ta starší, snad se na mě kluci nebudou zlobit, když řeknu, že i skoro odcházející generace v pokročilejším hokejovém věku, stále přehrává tu mladší. To je holý fakt. Dotaz zněl, jestli se to vyplatilo, tak ano. Vsadili jsme na hokejisty (úsměv).

Může ale být vyšší věkový průměr mužstva problémem směrem do budoucna?

Do budoucna ano. Ale ve druhé polovině sezony se do sestavy začali zabudovávat mladí útočníci Chlubna s Koláčkem, a to nejsou jediní mladší v sestavě, jen ti nejmladší. Tomáš Chlubna byl bohužel několikrát zraněný a také se zúčastnil mistrovství světa do dvaceti let, což výrazně omezilo jeho počet startů. Několikrát také šel hrát místo za áčko za juniorku, která bojovala o záchranu. Jinak by měl v extralize odehrané nějaké zápasy navíc. Pomohl bojovat o udržení juniorky, ukázal se jako správný Motorák. Stejně tak v pár utkáních pomohl juniorce k bodům i Koláček.

Jak se vám líbí Pardubice jako čtvrtfinálový soupeř?

Je to tým, který nám může být svým herním pojetím příjemnější než někteří jiní soupeři. Ale to neznamená, že bych předjímal, jestli sérii vyhrajeme, nebo prohrajeme. Pardubice celou sezonou procházely velice suverénně a až na jejím konci se jim přestalo dařit. Je to bezpochyby hodně silný soupeř, který hraje velmi koukatelný hokej. Z diváckého hlediska patřily všechny čtyři naše letošní vzájemné zápasy k těm nejlepším. Parádně se na ně dívalo, tudíž čekám velmi vyrovnanou a také pohlednou sérii.

První dva letošní vzájemné duely váš tým prohrál těsně 2:3, ale poté zvítězil vysoko 6:1 a 7:1. Může to být jistá psychologická výhoda?

Každé utkání začíná od stavu 0:0.

Vstupenky na první dva domácí zápasy stále ještě nejsou vyprodány. Nečekali jste, že touto dobou už budou lístky pryč?

Ještě jsou nějaké lístky k dispozici, tak doufáme, že nakonec všechny zmizí. Cena vstupenek není nízká, to jsme si dobře vědomi. Na druhou stranu je vysoká atraktivita zápasů. Čtvrtfinále play off extraligy se vrátilo po deseti letech, tak věříme, že zájem bude. Ale doba je prostě těžká.

Může mít vliv na zájem o hokej také fakt, že se skoro dva roky na sportovní zápasy kvůli covidu chodit nemohlo a navíc jsou přenosy prakticky ze všech utkání dostupné na internetu?

To neumím úplně zhodnotit a ani se necítím být takovým odborníkem, který by to uměl. Covid ale na lidi určitě vliv má. Zhoršila se ekonomika, inflace šla nahoru. Do toho přišla katastrofa a nejistota kvůli ruské invazi na Ukrajině. Svět teď v globálu není úplně růžový, lidi mají obavu a možná nemají chuť utrácet peníze za čtvrtfinále extraligy. Na druhou stranu je to příjemné rozptýlení a já být jimi, tak bych na Motor šel (úsměv).

Co vy osobně očekáváte od play off po sportovní i ekonomické stránce?

Čekám krásné hokejové mače a doufám v náš postup do semifinále. Pokud by byla nějaká další sérii, tak o ní se můžeme bavit zase potom. Teď máme před sebou tu s Pardubicemi. Z ekonomického hlediska bychom byli rádi, kdyby nakonec bylo vyprodáno. Je to pro nás hodně důležité i ze sportovního hlediska, chceme slyšet Budvar arénu burácet. Vnímám, že někteří fanoušci neradi čtou, že by náš klub měl být v ekonomickém ohrožení. Ale prostě je. Nelze mluvit o tom, že jsou věci růžové, když nejsou.

Jaká je tedy aktuální ekonomická situace klubu?

Zatím nechci předjímat, ze strany státu jsou slíbené určité kompenzace za všechna ta omezení, která proběhla v prosinci a v lednu. To nám pomůže. Ale co jsem zatím o tom dotačním programu zjistil, tak nás neuspokojí ani z padesáti procent toho, co jsme ztratili v období, kdy jsme šestnáct domácích zápasů neprodávali vstupenky. Vstup fanoušků byl omezen v době, kdy lidi na hokej chodí nejvíc. Kolem Vánoc jsme měli vyprodáno i v první lize na Kadaň, takže nemám strach, že bychom neměli plný stadion v extralize. Uvidíme, jak dotace bude vypadat. Předběžně jsme se domlouvali s panem hejtmanem Kubou, který také nevyloučil nějakou pomoc. Tohle všechno ale bylo diskutováno před ruskou invazí na Ukrajinu. Ta zase zhorší ekonomické prostředí. Ale jak moc, to neumím posoudit.

Ovlivňuje současná nepříznivá ekonomická situace už i příští sezonu?

Prakticky všechny smlouvy s našimi partnery jsou jednoleté a zatím je nemáme obnovené na příští sezonu. Každý rok vlastně začínáme od nuly. Některé hráče už ale podepsané máme. Tento náš byznys nás nutí, abychom přijímali určitou a snad přijatelnou míru rizika. Letošní sezonu určitě přežijeme. Plánovali jsme ztrátu někde kolem deseti milionů korun a při schvalování rozpočtu jsme se domluvili, že vzniklou ztrátu uhradí majitelé klubu.

Vaše juniorka sestupuje z extraligy. Je to pro klub také velký problém?

Problém to je. Zároveň je to prostor pro to vyčistit si stůl, pustit se do nové práce a pracovat na tom, abychom postoupili zpět. Přináší to s sebou řadu sekundárních problémů, které jsou pro klub dost významné. Jsou hráči, kteří nechtějí hrát druhou nejvyšší juniorskou soutěž a chtějí klub opustit. To je fakt a situace, které jsme se obávali. Klíčovým faktorem pro úspěch dorosteneckého nebo juniorského týmu je, jak kvalitní máte nejstarší ročník, protože o výsledku v soutěži rozhodují zejména ti nejstarší hráči. V juniorce jsme ho neměli úplně silný. V průběhu loňského roku jsme ho proto ještě posílili. V týmu jsme měli devět třetiročáků, což je na můj vkus nepřiměřený počet, a ještě k několika utkáním nastoupil Chlubna a Koláček. Počet třetiročáků běžně hodnotím ve vztahu k našemu primárnímu cíli, což je výchova hráčů pro náš první tým. Představuji si, že v juniorce budou běžně z dorazového ročníku jenom ti, kteří mají skutečnou šanci prosadit se do áčka. Je jasné, že devět hráčů takovou šanci mít nemůže. Přesto jsme je v týmu měli, protože jsme doufali, že právě oni uhrají záchranu. Ale nepodařilo se.

Vaším cílem je vrátit se okamžitě po roce do juniorské extraligy?

Jednoznačně. Navíc hazardujeme i se statusem akademie. Sestupem o něj ale v prvním roce nepřijedeme.

Přes všechny problémy berete účast v play off po všech těch strastech v první lize i loňské nováčkovské sezoně v nejvyšší soutěži hlavně jako odměnu?

Strašně moc se na to těším a dívám se, jak trenéři připravují tým, abychom hned do prvního utkání vletěli nachystáni. Věřím, že budeme dobře připraveni. Mužstvo má svou obrovskou sílu, což v průběhu sezony nejednou potvrdilo. Ve spoustě utkání jsme tahali za kratší konec a nakonec jsme je dokázali otočit. Jsme schopni hrát trpělivě a velmi organizovaně, což jsou pro play off dva velmi důležité atributy. Moc se těším a věřím, že to dobře dopadne.