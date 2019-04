České Budějovice – Hokejová extraliga se na jihu Čech nebude hrát ani v příští sezoně. Tuhle smutnou definitivu přineslo nedělní osmé kolo baráže, ve kterém Motor podlehl Chomutovu 1:3 a ztratil tak jakoukoliv naději na postup. Nicméně prolínací soutěž mužstvo dohrát musí. Další zápas ho čeká v úterý na Kladně (17.30).

Václav Prospal | Foto: Deník/ Jan Škrle

V podání českobudějovického týmu to byl klasické utkání. Soupeře přestřílel, vytvořil si i slušný počet šancí, ale dal jediný gól. V posledních třech duelech to byl jediný, což je hrozivá bilance. „Je to pořád stejné,“ kroutil hlavou i trenér Václav Prospal. „Těžko budeme vyhrávat na tomto levelu, pokud budeme otáčet puky na červené čáře. To jsou detaily, kterému předcházely prvním dvěma gólům. Šikovní hráči je potrestají. Tím, že nedáváme góly, tak si ani nedáváme možnost, abychom se z toho dostali,“ zlobil se po utkání. „Nechtěl bych, abychom si pokazili něco, co jsme tady deset měsíců budovali. Abychom to v posledních několika dnech sezony poslali do kytek,“ mrzí ho dosavadní nepovedený průběh baráže.