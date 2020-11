Zlín určitě nebyl lepší, když jste na střely na branku vyhráli 34:23. Kde tedy hledat příčiny porážky?

Nehráli jsme jako v předcházejících zápasech. Nedostávali jsme soupeře pod tlak a nevyhrávali souboje v rozích kluziště. Zlín jsme nedokázali přehrát a nevytvářeli jsme si pořádné šance. Tím jsme to hostím ulehčili. Pak nám zbytečně ujížděli a přečíslovali nás. Za stavu 1:1 jsme udělali chybu, která rozhodla celý zápas.

Říkáte, že jste soupeře nedostávali pod tlak, ale v první třetině jste ho docela zmáčkli v jeho pásmu a nastřelili jste dvě tyčky.

Do zápasu jsme vstoupili slušně. To je pravda. Na začátku jsme sehráli dobrou přesilovku a byla škoda, že nám to tam nespadlo. Pak jsme měli několik slibných situací, ale to bylo všechno.

Čím to bylo, že jste od druhé třetiny trochu vypadli z tempa?

Když dali hosté první gól, tak začal hrát svoji hru a jenom vyhazovali puky. Bušili jsme do nich, ale oni nám ujížděli po našich chybách.

Je dobře, že v pátek hrajete znovu se Zlínem, i když na jeho ledě? Nebo je to celkem jedno, kdo bude vaším nejbližším soupeřem?

Je to jedno, s kým hrajeme. Ale možná je dobře, že máme zase Zlín a můžeme mu hned vrátit porážku. Potřebujeme vyhrát, aby nám neuskočil v tabulce. S ničím jiným tam ani jet nemůžeme.