V pátek večer se bude hrát v Budvar aréně další zápas. My se vracíme ke kurioznímu okamžiku z utkání s Vítkovicemi. Motor prohrál 0:2. Góly dávali Lakatoš a Krenželok. Nejzajímavější z celého zápasu byla 34. minuta. Závar před brankářem Strmeněm. Ale jaký! Podívejte se na video. Stojí to za to. Tlačenice před gólmanem byla neuvěřitelná. Jako při povánočních slevách v obchodním domě. Někteří hráči leželi přímo na českobudějovickém gólmanovi!