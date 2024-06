Vzpomenete si ještě na sezonu, ve které hrál Vajgar Jindřichův Hradec hokejovou extraligu? Bylo to v sezoně 1993/94. Hokej byl a je ve městě populární sport. Na zimním stadionu tu vyrostlo hodně skvělých hokejistů. Bratři Michálkové, Sailer, Kotalík, Marek, Novotný… Všichni mohli mít před sebou největší hvězdu Jihočeského kraje. Jmenuje se Jaroslav Pouzar.

Třikrát vyhrál Stanley cup, dvakrát mistrovství světa, medaili má z OH. V Jihočeském kraji nenajdete větší sportovní hvězdu. Jaroslav Pouzar vstoupil do Síně slávy světového hokeje. Na hokej do Č. Budějovic "na Pouzara" jezdily i stovky fanoušků z Písku.

Síň slávy IIHF (IIHF Hall of Fame) byla založena v roce 1997. Mezinárodní federace ledního hokeje od té doby oceňuje bývalé hráče, trenéry, rozhodčí a další osoby spojené s ledním hokejem. Síň slávy IIHF se fyzicky nachází v Torontu společně s hokejovou síní slávy, kde jsou umístěny hmotné upomínky na uvedené členy i historii federace. Síň slávy se rozrůstá o nové členy jejich jmenováním obvykle při mistrovstvích světa v ledním hokeji. Právě při MS 2024 v Praze do Síně slávy světového hokeje jako první a jediný Jihočech vstoupil Jaroslav Pouzar.

Pouzar se vracel i ke slavnému zápasu na Kanadském poháru v roce 1976, ve kterém domácí hvězdy vyhrály nad československou reprezentací až v prodloužení 5:4. V čase 71:33 ukončil skvělý zápas Darryl Sittler. "V té době nikdo nevěděl, kde je Česko, ani když jsme tam hráli hokej. Takže jsme byli takoví, dá se říct, podceňovaní. Oni znali Rusy, protože s nimi hráli nějaké ty zápasy a byli mistři světa. Ale o nás moc nevěděli, takže jsme si tam udělali jméno. Nádherná byla vlastně ta atmosféra v posledním zápase, ve finálovém, co jsme hráli s Kanadou, kde jsme prohráli v prodloužení. Lidé stáli a tleskali, a když jsme stáli při vyhlášení na modrých čarách a já jsem byl tak vzrušený nebo tak motivovaný, že jsem si říkal, že musím něco udělat. Tak jsem se rozjel a jel jsem k Petu Mahovlichovi. Vyměnil jsem si s ním dres a najednou dres měnili všichni…". Půlhodinové povídání o životě a o hokeji s Jaroslavem Pouzarem přineseme na webových stránkách v podcastu Deníku z jižních Čech už brzy. Máte se na co těšit!