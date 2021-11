Byl to zápas, který měl říz. Více než šest tisíc diváků udržoval ve varu od začátku do konce, i když byly k vidění jenom dva góly. Sparta byla hokejovější, držela se více na puku a také na střely na branku vyhrála 35:16. Jenže narazila na fantoma v domácí brance Dominika Hrachovinu, který měl skutečně mimořádnou fazonu a první letošní vychytaná nula mu opravdu slušela.

Pražané procházejí výsledkovou krizí. Z posledních deseti extraligových zápasů vyhráli jediný a v tabulce se jako jeden z aspirantů na titul ocitli až na deváté příčce. „Nechytili jsme začátek zápasu a prohrávali jsme. Ve stavu, v jakém jsme po tolika porážkách, je pro nás těžké dotahovat,“ připustil i sportovní manažer klubu a zároveň asistent trenéra Jaroslav Hlinka. „Kluci bojovali, z tohoto pohledu jim nemám co vyčíst. Trošku nám ale chybí hokejovost. Po celou dobu jsme tahali za kratší konec a nakonec jsme zápas nezvládli,“ dodal.

Početná skupina příznivců Sparty, která přijela svůj tým povzbudit, ale s tímto jeho názorem asi úplně nesouhlasila, protože několikrát se z jejich tábora v průběhu zápasu ozývalo směrem k jejich oblíbencům vyzývavé: „Bojujte za Spartu.“

Nepříjemnou sérii pražského klubu vnímali i na jihu Čech. „Věděli jsme, že soupeř má za sebou několik porážek a bude určitě bojovat. Hrál výborně, vytvořil si hodně šancí, ale nás v klíčových momentech podržel gólman,“ ocenil trenér Jaroslav Modrý kouzla Dominika Hrachoviny v brance.

Pro tři body si Jihočeši došli poctivým a bojovným výkonem. „Podařilo se nám dát gól v přesilovce, bojovali jsme a za podpory výborných diváků jsme našli cestu, jak utkání vyhrát,“ použil svou oblíbenou formulku.

Hrachovina byl skutečně mužem zápasu a věhlasné sparťanské střelce vychytal i v těch nejvyloženějších příležitostech. „Naši kluci nejsou v pohodě, to vidí každý,“ jen Hlinka pokrčí rameny. „Do téhle situace jsme se ale dostali sami a také se z ní musíme sami dostat. Šance jsme nějaké měli, ale domácí gólman byl skutečně vynikající a prostě nás vychytal,“ uznal i trenér soupeře. „Ale jak už jsem říkal, trochu nám chybí lehkost i hokejovost. Když to zjednoduším, bez gólů se nevyhrává. Bohužel si nepomůžeme ani v přesilovkách. Ty jsou z naší strany pomalé a v křeči. Trošku jsme se alespoň zlepšili v oslabení.“

Zatímco ve čtvrtek Motor Kometě Brno těsně podlehl, teď dokázal silného protivníka přetlačit. A rozdíl nebyl jen ve skvělém výkonu brankáře. „S Brnem jsme dostali strašně rychle vyrovnávací gól a soupeř se trochu zklidnil. Dobře nás forčekoval a měli jsme problém dostávat se ze třetiny. Proti Spartě jsme hráli kompaktněji a nenechali jsme si dát vyrovnávací branku. S vedením hrajeme lépe,“ ví Modrý.

Hrachovinův výkon proti Spartě byl skutečně ďábelský. „Byl to jeho nejlepší výkon v našem dresu,“ souhlasně kouč přikývne. „Chytá pořád velice solidně, ale tentokrát jsme ho podpořili i dobrou defenzivou.“

Naopak úplně nejlepší období neprožívá kapitán týmu Milan Gulaš. Především poslední dobou nesbírá body takovým strojovým tempem, jak bylo jeho okolí zvyklé. „Pracuje, bojuje, ale jsou to drobné detaily, které si musí vychytat on sám. Dal však týmu zase něco jiného. Chodil na oslabení, blokoval střely. Snažil se tím nastartovat, aby našel zase pohodu i do ofenzivy,“ vyjádřil se trenér k výkonu českobudějovického kapitána.

Naopak svůj premiérový letošní gól zaznamenal Václav Karabáček a také svým výkonem naznačil, že by si mohl říct a stálejší místo v českobudějovické sestavě. „Kluci si o místo v sestavě musejí říkat při každém střídání. Pracovat a vybojovat si svou pozici v týmu. Venca byl dneska odměněn. Udělal plno dobrých věcí a začíná chápat, co od něj potřebujeme,“ neunikl trenérovu zraku slibný Karabáčkův výkon.