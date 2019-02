Havířov – Hokejisté ČEZ Motoru hostí netradičně v neděli od 16.30 v první Chance lize Havířov. Oběma celkům jde o důležité body. Do branky hostí se postaví českobudějovický odchovanec Ondřej Bláha (26 let). „Těším se. Tohle pro mě nikdy nebude normální zápas,“ ujistí.

Ondřej Bláha (vpravo) se zdraví se svým bývalým spoluhráčem Petrem Kváčou. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Postup do play off stále ještě nemáte jistý. Jak moc pro vás bude duel v Českých Budějovicích důležitý?

Play off ještě jisté nemáme. To je pravda. Určitě je to pro nás hodně důležité utkání. Tabulka je vyrovnaná a potřebujeme každý bod. Něco jsme už nahráli, ale to naši největší soupeři také, takže je třeba ještě něco přidat.



V tabulce jste na šestém místě. Díváte se hlavně pod sebe, anebo pošilháváte stále ještě také po první čtyřce, na kterou nemáte nepřekonatelnou ztrátu?

Náš cíl je jasný. Chceme do play off. Nějaký čas jsme se pohybovali kolem čtvrtého místa, což bylo trochu nad plán. Ale myslím, že jsme podávali dobré výkony a byli jsme tam právem. Hlavně se však pořád musíme dívat za sebe, kde je to hodně našlapané. Každopádně to chceme zvládnout a play off uhrát.



Soupeře si samozřejmě nevybíráte, ale kdo by se vám třeba líbil pro případné čtvrtfinále?

Na soupeře z první čtyřky se nám daří. Všechny jsme je dokázali porazit. Vsetín dokonce třikrát, Motor a Jihlavu dvakrát, Kladno jednou. Věříme si a je nám asi jedno, proti komu bychom hráli. Pro mě by bylo určitě pikantní, kdybych se vrátil do Budějovic a zahrál si proti Motoru. Pro Havířov by asi byla zajímavá série se Vsetínem. Důležité bude dostat se do samotného play off a tam jsme pak schopni potrápit kohokoliv.



Motor jste zatím dokázali ze tří pokusů dvakrát porazit a pokaždé jste stál v brance. Zahřály u srdce výhry nad bývalým klubem?

Doma se nám dařilo. Při zápase v Budějovicích jsme měli velkou marodku a prohráli jsme poměrně hladce 1:5. Teď musíme potvrdit výkonnost i v Budvar aréně. Jedeme pro výhru, i když víme, že to bude těžké.



Jsou pro vás zápasy proti Motoru stále velkou motivací?

Normální zápas to pro mě nebude asi nikdy. Když jsem poprvé přijel do Budějovic jako soupeř s Benátkami, tak to pro mě bylo hodně zvláštní. Za Havířov už jsem tam letos jednou chytal a už to bylo v pohodě. Jenom doufám, že odehrajeme lepší utkání, než bylo to první. Jak už jsem řekl, normální zápas to pro mě nebude nikdy, ale už alespoň vím, co od něj čekat. Těším se.



Budete mít v hledišti hodně příbuzných a známých?

Přijde rodina a všichni kamarádi. Nějaké lístky musím sehnat. Snad na chvíli přepnou a budou tentokrát fandit mně (smích).



Po posledním utkání vám fanoušci připravili ovace, přestože jsem přijel jako soupeř. Potěšilo to?

Bylo to krásné. Budějovičtí fanoušci tím dali najevo, že jsem tady nějakou dobu odehrál a odvedl kus práce. Je fajn, když si na vás lidi takhle vzpomenou. Byl to hezký pocit. Je hrozně hezké, že diváci nezapomínají na hráče, kteří tady v klubu zanechali nějakou stopu.



Zavoláte si před zápasem s některým ze svých bývalých spoluhráčů?

Volat si asi nebudeme. Dost bývalých spoluhráčů teď mám kousek od Havířova na Moravě. Jsou ve Vsetíně a v Prostějově. V Budějovicích už jich tolik nezbylo, ale pár jich samozřejmě znám. Přímo při zápase nějaké popichování určitě proběhne, ale to je normální. K hokeji to patří.



Zápas se hraje v neděli na žádost vašeho klubu. Znáte důvod?

To vůbec nevím.



Vy osobně jste v Havířově spokojen?

Jsem tam už druhý rok a máme výborný mančaft. Hrajeme dobrý hokej a daří se nám především proti favoritům. Ztrácíme ale body se soupeři, kteří jsou v tabulce kolem nás. To je důvod, proč jsme v tabulce šestí a nedržíme si nějakou nadstandardní pozici.



V úspěšnosti zákroků nepatříte mezi nejlepší gólmany, ale jste druhý v počtu vychytaných vítězných zápasů. Čím si vysvětlujete tuto analogii ve statistikách?

Hrajeme nátlakový hokej a tím pádem nemám tolik práce. Většinu soupeřů přehráváme a já pak většinou čelím jenom brejkům. Pro mě je důležitější počet vyhraných zápasů. To je podstatné. Když je nějaký tým pod tlakem, tak gólmanovi samozřejmě naskakují zákroky. My ale hrajeme jiným stylem. Pro mě je podstatné dostat tým do play off. Na to se bude koukat na konci sezony nejvíce.



Už jste řešil svou další budoucnost?

Ještě neřešil. Po sezoně mi končí smlouva a teprve uvidíme, co bude dál.