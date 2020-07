V minulosti už jste na jihu Čech působil a odehrál zde necelou sezonu. Jak se to seběhlo, že jste se pod Černou věž zase vrátil?

Minulá sezona skončila kvůli koronaviru pro všechny neslavně. Ve Vsetíně jsme po nějaké dohodě ukončili spolupráci s tím, jestli bych chvíli počkal, že by ale pochopili, kdybych dostal nabídku z extraligy. To se stalo. S Budějovicemi jsme se domluvili během týdne a jsem rád, že mohu jít zase zpět do nejvyšší soutěže.

Objevily se i nějaké další nabídky?

Koncem sezony už jsem nic konkrétního neřešil. Měl jsem jasno, že půjdu do Motoru.

Lákalo vás, že šlo konkrétně přímo o Budějovice, nebo byste kývl na jakoukoliv extraligovou nabídku?

Ve Vsetíně jsem byl spokojený a neměl jsem si nač stěžovat. Ale roli hrálo více faktorů. Samozřejmě jsem chtěl jít do extraligy. A navíc to byly Budějovice, kde je pro mě známé prostředí. Sice se tady mužstvo hodně obměnilo od té doby, kdy jsem tady byl. Ale řadu lidí jsem znal a důležité bylo, že trenér Prospal o mě stál už v době, kdy jsem odtud odcházel. Z tohoto pohledu to bylo jednodušší.

Vzpomínáte v dobrém na necelou sezonu, kterou jste v Motoru odehrál? S tehdy mimořádně silným týmem se vám nepodařilo postoupit ani do baráže do extraligu.

Vzpomínám na to rád, i když sezona nedopadla tak, jak všichni očekávali, a jak jsme si přáli. Na papíru jsme měli extrémně silný tým, který měl udělat postup. Bohužel se to nepovedlo, což se ve sportu stává. Není to vždycky tak, že když máte na jména silné mužstvo, tak to potvrdíte i na ledě. Ale jinak jsem si byl v Budějovicích maximálně spokojen.

Po odchodu z Motoru jste prožil dvě velmi dobré sezony v prvoligovém Vsetíně. Hlavně ta první byla až nevídaná a vaše formace s Lubošem Robem a Antonínem Pechancem byla nejproduktivnější v soutěži.

S Tondou a s Lubošem nám to po všech stránkách sedlo. Měli jsme i štěstí a všechno to dohromady klapalo celou sezonu.

Po jejím skončení odešel Luboš Rob do Plzně. Bylo to hodně znát?

Odchod Luboše byl citelnou ztrátou, kterou se úplně nepovedlo zacelit. Jeho góly se měly rozdělit mezi více hráčů, což se úplně nepovedlo. Nemohu říct, že by to byla úplně nepovedená sezona, ale zrovna moc vydařená také nebyla.

Jak jste vnímali v minulém ročníku první ligy naprostou dominanci Motoru?

Motor byl jasně nejlepší, i když je fakt, že jsme s ním odehráli všechny zápasy celkem vyrovnané. Pokaždé nás ale Budějovice udělaly v přesilovkách. Byla to dobrá utkání, ale jinak byl Motor celou sezonu úplně odskočený. Tam nebylo co řešit.

Prvoligové kluby prakticky jednohlasně odsouhlasily budějovický postup i přesto, že se kvůli pandemii koronaviru neodehrálo play off. Byl podle vás zasloužený?

Bylo to jednoznačně zasloužené. Mohla nastat jediná věc, že by extraliga v podstatě anulovala ročník a nikdo by z ní po skončení minulé sezony nesestupoval. To bylo asi jediné, co mohlo postup Motoru překazit. Jinak nebylo o čem diskutovat a bylo to jednoznačné.

Do tréninkového kempu vás vstoupilo více než čtyřicet. Bude těžké si vybojovat místo v sestavě?

Je nás tady hodně a konkurence je opravdu velká. Pan Prospal ale ví, proč to dělá. Každý se musí ukázat a všichni bojujeme o své triko.

Přestože máte v klubu podepsanou smlouvu a někteří hráči oproti vám přišli jen na zkoušku, nikdo asi pod trenérem Prospalem nemá nic jistého.

Vyhodit vás mohou kdykoliv. To platí v každém týmu. Ať máte smlouvu, nebo ne, tak všichni si bojují o své místo v týmu. V nejbližších čtrnácti dnech smlouva nebude hrát roli.

Co od vás trenér očekává?

Důraznou, nepříjemnou a poctivou hru. Měl bych dobře bránit a být platný na obou koncích hřiště. Nebát se chodit před branku a z toho snad potom vyplynou i nějaké body.