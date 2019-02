Jižní Čechy - Domácí Milevsko hostí v hokejové krajské lize Český Krumlov.

TAKHLE bojoval nováček krajské ligy Telč ve Strakonicích. Zleva hostující Jiří Kotrba svádí souboj s obráncem Strakonic Markem Hrubým. Situaci před svojí brankou pozorně sleduje strakonický gólman Jakub Myslivec. | Foto: Jan Škrle

Na ledě Milevska půjde o souboj aktuálně druhého nejlepšího týmu s lídrem krajské ligy.

Český Krumlov strávil vánoční přestávku v čele tabulky a i v případě porážky má jistotu, že o první příčku nepřijde. „Bude se hrát o šest bodů. Pokud vyhrajeme, budeme mít o sedm bodů víc, a to už by byl zajímavý náskok. Po základní části chceme být každopádně první," má představu trenér českokrumlovských hokejistů Kamil Šťastný.

Na zápas se těší také v Milevsku. „Chceme Krumlovu oplatit porážku, kterou jsme utrpěli na jeho ledě. Pro obě mužstva to bude pikantní duel, protože řada krumlovských hráčů hrála v minulosti u nás. Slavoj teď posílil například Petr Šulčík, který hrál ještě vloni v Milevsku," říká vedoucí HC Milevsko Jaroslav Kolář a jmenuje další čtyři hráče, kteří proti jeho týmu nyní nastoupí v dresu soupeře.

Kdy naposledy se u krumlovského zámku radovali z krajského titulu si kouč Šťastný ani nepamatuje. „Vím, že v minulosti se to již Krumlovu podařilo, ale musí to být dávno. Nevím přesně, kdy to bylo. Doufáme, že se nám to letos konečně podaří. Krajskou ligu chceme určitě vyhrát," přeje si Kamil Šťastný.

Našlápnuto mají hokejisté Slavoje dobře. Zatím pouze třikrát okusili hořkost porážky, z toho jednou až v prodloužení. Na vedoucí tým tabulky si vyšlápli hokejisté Strakonic, Tábora a Radomyšle. „Zápasy s nimi jsme měli dobře rozehrané, přesto jsme je ale ztratili. Je to sport, to se stává," nedělá si těžkou hlavu ze tří proher zápasů krumlovský kouč.

Jeho svěřenci naopak dokázali vyprovodit z ledu s třináctigólovým výpraskem Humpolec a Vimperk. „Vždycky se najdou nějaká negativa. Pár bodů jsme poztráceli zbytečně, musím však potvrdit, že zatím převládá spokojenost," libuje si Šťastný.

A v čem vidí trenér příčinu letošních úspěchů? „Máme celkem slušný kádr na krajskou ligu. Taky máme vysokou účast na trénincích, takže můžeme kvalitně trénovat," mne si ruce kouč.

Český Krumlov má letos ambice nejvyšší a nemusí zůstat jen u triumfu v krajské lize. Postupu do druhé ligy by se trenér Slavoje rozhodně nebránil. „Není to však otázka pouze pro mě, záleží také na financích a postoji vedení klubu. Zatím ani nevím, jaký bude systém kvalifikace, za sebe bych si ale postup do druhé ligy přál," nijak se netají Kamil Šťastný.

To v Milevsku vedení po návratu do vyšší soutěže zatím netouží. „Myslím, že ještě minimálně dva roky bude lepší hrát špičku krajské ligy, než se potácet na dně druhé ligy, jako třeba Jindřichův Hradec. Nechápu, že se tam stále drží. My zatím nemáme prostředky na to, abychom mohli hrát ve vyšší soutěži důstojnou roli. Jde nám také o diváky, kteří nyní chodí na krajskou ligu v hojném počtu a baví se," říká milevský Jaroslav Kolář.

Úplně na opačném pólu tabulky je nováček z Telče. Telč hrála ještě vloni krajský přebor Vysočiny. V něm působí šestice týmů a Telč již poněkolikáté suverénně vyhrála.

A jelikož telčští funkcionáři nebyli s úrovní soutěže na Vysočině příliš spokojeni, zatoužili vyzkoušet něco jiného. Poté, co se podařilo v Telči vybudovat nový zimní stadion, se tým Telče přihlásil do jihočeské krajské ligy. Telč tak následovala další mužstva z Vysočiny, Humpolec a Žirovnici.

Přestože je Telč poslední, svého rozhodnutí nelituje. „Hrajeme určitě mnohem kvalitnější soutěž a rádi bychom v ní účinkovali i nadále. Jsme moc rádi, že nás do jihočeské krajské ligy přijali. Je to zajímavá změna i pro naše diváky," pochvaluje si František Čermák, předseda oddílu, který disponuje výhradně vlastními odchovanci a má průměrnou návštěvnost šest set lidí na zápas.