České Budějovice – Dva zápasy, dvě porážky. Taková je bilance hokejistů HC Mountfield z úvodního extraligového víkendu. Rozhodně to není důvod k nějaké panice, ale zároveň se jedná minimálně o důrazné varování, že je třeba přidat.

Zamyšlený kouč Peter Draisaitl. | Foto: Deník/Václav PANCER

Po domácí porážce s Vítkovicemi (2:5) podlehli Jihočeši také v neděli v Litvínově 1:3. Přitom Verva by letos neměla patřit k aspirantům na nejvyšší příčky. Proti hostím naopak zase hovořila dlouhodobě nepříznivá bilance na ledě tohoto soka. „Z naší strany to ale nebyl vůbec špatný zápas. Dokonce bych řekl, že jsme hráli velmi dobře. Doplatili jsme ale na dvě katastrofální střídání na konci druhé a začátku třetí třetiny," kroutí hlavou trenér Peter Draisaitl. „Potom už jsme se z toho nevymotali a třetí třetinu vyloženě nezvládli. Čeká nás hodně práce, hlavně na poli mentální přípravy," uvědomuje si.



Mountfield vycházel především z důsledné a poctivé defenzivy. „V první třetině jsme hráli přesně tak, jak jsme si řekli před zápasem. Nevybavuji si, že bychom soupeře v první třetině pustili vůbec do nějaké šance," zdůrazní.



Podobné to bylo i prakticky po celou druhou třetinu. „Trošku se to sice rozhodilo přesilovkami na obou stranách, ale pořád byla naše hra taková, jaká měla být. Pak ale přišly dva kritické momenty a okamžitě bylo zle. Je třeba otevřeně konstatovat, že pak jsme zbytek zápasu absolutně nezvládli," připustí Draisaitl.



Jeho tým sice prohrával jen o gól, ale k vyrovnání měl hodně daleko, přestože v závěru zkusil i power play. Místo vyrovnání však naopak inkasoval třetí gól do prázdné branky. „Nevynutili jsme si vůbec žádný tlak. Že hráči měli snahu, to vůbec neřeším. To je automatické. Na některých hráčích jsem ale viděl, že z této situace mají respekt. Nebylo na nich vidět stoprocentní přesvědčení," všiml si kouč.



V brance Mountfieldu nastoupil podruhé místo zraněného Jakuba Kováře Pavel Kantor a tentokrát k jeho výkonu neměl kouč sebemenší výhrady. „Především jsme ale hráli oproti prvnímu zápasu o hodně lépe v jeho předbrankovém prostoru, takže nemusel čelit tolika dorážkám jako s Vítkovicemi. Z jeho strany to byl suverénní brankářský výkon," chválí německý kouč v českobudějovických barvách mladého gólmana.



Přesto už ale asi celá hokejová veřejnost na jihu Čech vyhlíží návrat reprezentačního gólmana Jakuba Kováře, jehož zraněná ruka se rychle léčí a blíží se i jeho návrat do extraligové branky. Kantor ve svých dvou duelech nezklamal, ale Kovářův návrat by měl přinést přece jen větší klid na hokejky jeho spoluhráčů. „Je to ještě s malým otazníčkem, ale Kuba se na páteční zápas připravuje. Bude mít za sebou kompletní týden přípravy a uvidíme, jak se bude cítit. Určitě existuje reálná možnost, že by nastoupil," připouští trenér.



Post brankáře ale Mountfield aktuálně zase až tak nepálí. Největším problémem se jeví koncovka. Ve dvou zápasech dal tým Petera Draisaitla pouhé tři góly a o všechny se navíc postarala výhradně druhá řada Dej – Langhammer – Květoň. Každý dal po jedné brance. „Na tom musíme zapracovat. Není možné hrát sto dvacet minut hokej a dát jenom tři góly. Navíc je dá jenom jedna lajna. Podpora musí přijít i od dalších hráčů. V tom se musíme zlepšit," souhlasí trenér.



Další dost smutnou kapitolou jsou přesilovky. Zatím Mountfield nedokázal využít ani jedinou. „Souvisí to s tou celkovou produktivitou. I když musím říct, že v Litvínově jsem v přesilovkách třeba oproti přípravě viděl velké zlepšení. Ale bohužel nám to tam nepadá. Chyběla nám poslední finální přihrávka, aby to náš hráč dával už do prázdné branky. Alespoň už ale naše přesilovky mají nějakou myšlenku. Když ale hrajeme pět na tři nebo i čtyři na tři, tak to musíme využít," zlobí se Peter Draisaitl.



Po dvou porážkách pochopitelně není důvod k nějaké panice, ale rozhodně je to důvod k ještě tvrdší práci. „Čím dříve začneme sbírat body, tím lépe. Pracovat máme na čem. O našich problémech dobře víme," uvědomuje si kouč Mountfieldu.