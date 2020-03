Jako kapitán dovedl českobudějovickou hokejovou loď až do extraligy. I když to bylo kvůli nákaze koronavirem bez play off a bouřlivých oslav s fanoušky. Obránce ČEZ Motoru České Budějovice Pavel Pýcha (24 let) prožil mimořádnou sezonu a stal se největší osobností celé první Chance ligy.

Pavel Pýcha | Foto: Deník/ Jan Škrle

Play off Chance ligy bylo kvůli koronaviru zrušeno a vy jste postoupili přímo do extraligy. Převládá ve vás radost z postupu do nejvyšší soutěže, nebo spíše zklamání, že jste si pro splnění cíle nemohli dojít na ledě?

Je to obojí najednou. Do extraligy jsme chtěli a jsme rádi, že se nám to povedlo, i když to bylo za téhle situace. Na druhou stranu je rozdíl, když si můžete postup vybojovat a oslavit ho na ledě. O euforii z úspěchu jsme bohužel přišli. Je to zvláštní situace, ale tak to teď prostě je.