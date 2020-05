Trenér Václav Prospal si i v uplynulých letech bral v přípravném období hráče na try – outy. Prvním hráčem v letošní sezoně, který podepsal zkušební kontrakt, je útočník Lukáš Vopelka.

Čtyřiadvacetiletý Jihočech odešel ještě jako dorostenec do Švédska, kde si posléze zahrál i několik zápasů v nejvyšší soutěži za Örebrö. Následně posbíral zkušenosti v KHL, slovenské i české extralize a naposledy v mezinárodní EBEL, kde hájil barvy Znojma.

V letních měsících dostane bývalý mládežnický reprezentant a stříbrný medailista z MS do 18 let šanci prosadit se do kádru svého mateřského celku.