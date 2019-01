Ve čtvrtém kole extraligy vyhráli hokejsité HC Mountfield nad Slavií Praha 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

Lukáš Květoň dal proti Spartě první gól zápasu, na body to ale tentokrát nestačilo. | Foto: Foto: DENÍK/Václav Pancer

Domácí nastoupili poprvé ve slušivých černých dresech, ale také bez marodů Mertla a Sailera, kteří se přidali k dlouhodobě zraněnému Pletkovi. Poprvé se naopak v sestavě Mountfieldu objevil obránce Němeček, který má střídavý start z Písku, stejně jako útočník Polodna. Poslední zápas s Třincem dohrávali svěřenci trenéra Výborného na čtyři obránce, teď začali hned na osm.



A hráli velice dobře. Hned ve 2. min. našel Gulaš zpoza branky Květoně, jenž pohotově otevřel skóre. Druhá gólová radost přišla v závěru první třetiny, když krásnou akci čtvrtého útoku zakončil Kuchejda.



Po změně stran byla převaha Výborného celku ještě citelnější. Pšurný nadvakrát dorazil bekhendem Kolarzovu střelu od modré a bylo to už 3:0. Diváci tleskali domácím, kteří se bavili hokejem. Blízko gólu byli Martynek i Podlešák, ale oba mířili jen do brankové konstrukce.



V závěrečném dějství slávisté Kolařík a Svoboda snížili na rozdíl jediného gólu, ale vyrovnat už se hostím nepodařilo.

Branky a nahrávky: 2. L. Květoň (Gulaš, Langhammer), 17. Kuchejda (Červený, Kranjc), 24. R. Pšurný (Kolarz) – 44. Kolařík (Kalus, Sklenář), 50. Svoboda. Rozhodčí: Hribik, Husička – Kis, Jindra. Vyloučení: 7:7, využití: 0:0. Diváci: 3802.

Mountfield: Jak. Kovář – Ptáček, Kranjc, Novák, Vydarený, Němeček, Vráblík, Kolarz, Mikuš – Šimánek, Kašpařík, Martynek – Gulaš, Langhammer, L. Květoň – Polodna, Mikeska, Podlešák – Kuchejda, Červený, R. Pšurný. Trenéři Fr. Výborný a Kupka.

Slavia: Kopřiva – Kadlec, Šulc, Roth, Krejčík, Kuboš, Vašíček, Kolařík – Svoboda, Vl. Růžička ml., Tomica – Kalus, Čermák, Sklenář – Doležal, Jelínek, Kůrka – Hertl, Jaškin, Poletín. Trenéři Vl. Růžička st., Čelanský a Beránek.

Hlasy trenérů - František Výborný (HC Mountfield): „Po dvě třetiny jsme kontrolovali vývoj zápasu. Kromě tří gólů jsme měli i další šance a dvakrát jsme nastřelili tyč. Slavii nakopla branka na 3:1 v úvodu třetí třetiny. Hokej je rychlá hra a podobné zvraty k ní prostě patří. Vážím si toho, že kluci závěr ustáli a tři body udrželi. Hráli jsme několikrát ve čtyřech a nebylo to vůbec jednoduché. Po obránci Němečkovi jsme sáhli do Písku. Je to zkušený hráč a pomohl nám. Tři body mají velkou cenu.“



Jiří Čelanský (Slavia): „Po rychle inkasovaném gólu jsme se po dvě třetiny nemohli dostat do naší hry. Podařilo se nám to prakticky až ve třetí třetině, kdy jsme dali dvě branky, ale na body to bohužel nestačilo.“