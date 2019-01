Strakonice - Krajská hokejová liga přivedla ve 20. kole v sobotu 19. ledna na strakonickou Křemelku hosty z Milevska. A hokejové derby před 300 diváky si nakonec v hokejovém derby vychutnali hosté.

HC Strakonice – HC Milevsko 5:7 (2:1, 1:4, 2:2)

Branky: Ruda 2, Bednařík 2, Švec - Suchan a Radosta 2, Šimák a Kořánek.



Hosté přitom obrátili zápas ve druhé třetině, kdy dali 4 branky. Za stavu 5:6 domácí odvolali brankáře a Suchan rozhodl o výhře milevského týmu.

„Prvních deset minut jsme hráli dobře, dali i dva góly, ale najednou jakoby se všechno zlomilo, začneme hrát nedisciplinovaně, přijdou vyloučení a soupeř se dostane zase do hry. Na konci druhé třetiny jsme šli do oslabení, v něm ještě navíc soupeř proměnil trestné střílení a následně i přesilovku. V závěru utkání jsme ještě snažili srovnat a vynutit si prodloužení, ale nakonec dal soupeř rozhodující branku při našem power play,“ shrnul utkání strakonický trenér Stanislav Kašpar a dodal: „Fyzicky na tom nejsme vůbec špatně, ale zbytečnou nedisciplinovaností dáváme soupeřům výhodu přesilovek.“



V sobotu večer čeká strakonické hokejisty bitva na otevřeném hřišti v Hluboké nad Vltavou, v neděli pak doma přivítají Vajgar Jindřichův Hradec. „Nebudeme se na tyto zápasy připravovat nijak speciálně. Uvidíme co přinesou,“ doplnil Stanislav Kašpar.



Jan Škrle