Kvalitu soupeře uznal přes vítězství i domácí kouč Jiří Kalous. „Bylo to vyrovnané utkání, hodně bruslivé s velkým množstvím osobních soubojů. Pro nás bylo strašně důležité, že jsme se v závěru druhé třetiny dostali do tříbrankového náskoku. Gól do šatny nás uklidnil, protože Budějovice hrozily po celý zápas. Mají výborné útočníky a věděli jsme, že nám nedají milimetr ledu zadarmo, což se také potvrdilo. Pro nás to bylo hrozně důležité vítězství z hlediska psychiky, protože poslední utkání, byť jsme je třeba nehráli špatně, jsme bohužel v závěru ztratili. Jsou to pro nás důležité tři body,“ konstatoval.