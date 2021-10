Branky: 31. Bulín (Mlynář) – 4. Hasman (Škoda, Kříž), 22. Dančišin (Hasman), 26. Seidl (Škoda, Šulek), 28. Havelka (Šulek, Škoda), 55. Seidl (Hajič, Havelka), 57. Hajič (Prášek, Havelka). Rozhodčí: Mejzlík – Nechvátal, Berger. Vyloučení: 9:8 – navíc Nepokoj (H. Brod) 5+OK. Využití: 0:2. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 31:34. Diváků: 336.

BK Havlíčkův Brod: Nedvěd – Čermák, Klodner, Nepokoj, Benák, Kliment, Zvěřina, J. Ludvík – Holenda, Mlynář, Tecl – Pártl, Čejka, Bulín – D. Košťál, T. Ludvík, Kuchta – Kalač, Vacík, Voříšek.

HC Tábor: Dvořák (Kolář) – Hajič, Kříž, Havelka, Zíb, Radoš, Mazanec, Čížek – Endál, Dančišin, Hasman – Šulek, Škoda, Seidl – Chocholoušek, Zayml, Prášek.

První nesmělý krůček vstříc konečnému úspěchu udělal celek od Jordánu už v první části hry, kdy se ujal vedení zásluhou přesné střely Hasmana. Pevně základy získalo pozdější vítězství kohoutů v úvodních osmi minutách druhé třetiny, kdy si vypracovalo herní převahu a vytěžilo z ní tři vstřelené góly zásluhou Dančišina, Seidla a Havelky. Při vedení 4:0 se načas všechny dosavadní devízy táborského výkonu rozplynuly v netýmovém projevu, herních liknavostech a zbytečných vyloučeních, za což se ale hostům dostalo naštěstí pro ně jen letmého varování v podobě snižující branky Bulína.

V poslední části hry, která co do počtu vyloučení nikterak nevybočila z rámce předchozích dějství, už Jihočeši nepřipustili žádné komplikace, a naopak dvěma góly z holí Seidla a Hajiče stvrdili své naprosto zasloužené vítězství. Je pro ně o to cennější, že se museli v utkání obejít bez pěti hráčů základního kádru.

Hodnocení asistenta trenéra HC Tábor Miloslava Čecha: „Jeli jsme na Vysočinu v okleštěné sestavě, přesto jsme věřili, že jsou naše tři útoky schopné sehrát vítěznou partii. To se nakonec i potvrdilo a zaslouženě jsme si domů odvezli tři body, které se v Brodě vždy počítají a jsou pro nás cenné. Vyzdvihl bych náš tým za to, že když se hra v některých fázích začala vyrovnávat, tak zase dokázal přidat. Díky tomu jsme měli utkání ve své režii, vyjma některých individuálních chyb. V určitém směru byl proto pro nás zápas i poučný. Na obou stranách bych vyzdvihl výkony brankářů.“

V sobotu 23. října přivítají táborští hokejisté na domácím ledě soupeře z Chebu. Duel se hraje od 18 hodin.