Jakub Kovář (gólman Jekatěrinburgu, dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa): „Podle mého názoru je to naprosto správné řešení. Nedokáži si představit, jak by hokejové svazy přemlouvaly hráče, aby jeli odehrát mistrovství světa do Minsku. Chápu i postoj sponzorů, kteří se vyslovili, že takový šampionát nepodpoří. Pokud se bude muset mistrovství odehrát v bublině bez diváků, tak je celkem jedno, kde to bude. Jen by bylo fajn, aby hráči s sebou mohli mít na hotelu alespoň rodiny, když už nebudou na zápasech diváci. Nebudete moci opustit hotel, budete sedět non stop na telefonu a číst jen a jen o hokeji. Vydržet tohle tři týdny, to je pořádný nápor na psychiku.“

Rudolf Suchánek (bývalý reprezentační obránce, účastník ZOH v Calgary v roce 1988): „Politická situace v Bělorusku není taková, aby se tam mohlo mistrovství světa uskutečnit. To všichni ví. Nebylo by správné, aby se tam konalo. Klidně bych nechal celé pořadatelství Lotyšům. Když jsme to zvládli my nebo Švédové, tak oni by to zvládli také.“

Roman Turek (bývalý gólman, mistr světa a vítěz Stanley Cupu, v současné době prezident extraligového Motoru): „Situace v Bělorusku je značně nejistá a myslím si, že je správně, když hokejová federace této zemi šampionát odebrala. Otázkou je, kdo se ujme spolupořadatelství. Jestli o to vůbec někdo bude mít zájem. Četl jsem nějaké kandidáty, ale je to dost narychlo a v tuto dobu není vůbec jednoduché pořádat nějaké větší akce.“

Václav Nedorost (dvojnásobný juniorský mistr světa, v současné době sportovní ředitel extraligové Mladé Boleslavi): „Úplně do toho nevidím. Ale vzhledem k tomu, co se v Bělorusku děje, tak je asi dobře, že tam mistrovství nebude. Pro bezpečnost všech účastníků to bude lepší. Nejlepší by bylo, kdyby byl šampionát u nás a mohli jsme se podívat živě na nějaké zápasy. Ale to asi nepůjde nikde. Každopádně by měl být uspořádán na bezpečnějším místě, než je v současné době Bělorusko.“