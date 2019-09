Podruhé za sebou doma nechtěli prohrát za žádnou cenu. V osmém kole první Chance ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice nad Přerovem 3:2, když utkání otáčeli až v jeho závěru. Další zápas odehrají ve středu v Chomutově (17.30).

Václav Prospal | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po bezbrankové úvodní třetině dostal v polovině domácí celek do vedení Doležal, když dorazil kotouč do odkryté klece po střele Pýchy. Jenže brzy bylo vyrovnáno. Zbořilovo nahození Kloučkovi v domácí brance odskočilo a nekrytý Süss ho bekhendem dopravil do jeho sítě. Do konce druhého dějství Zubři dokonce otočili průběh zápasu, když Kloučka nachytal střelou z velkého úhlu Kratochvíl.