České Budějovice – Pět zápasů nepoznali hořkost porážky. Pátý korálek na vítěznou extraligovou šňůru navlékli hokejisté HC Mountfield v neděli na ledě obhájce titulu v Pardubicích, kde zvítězili 3:1.

Trenér HC Mountfield Peter Draisaitl | Foto: Deník/ Václav Pancer

A dlužno dodat, že to byla výhra zcela zasloužená, což uznal i domácí asistent trenéra Ladislav Lubina. „Páteční zápas v Plzni nás stál hodně sil a ty nám bohužel chyběly. Nebyli jsme schopni stačit bruslařsky lepšímu soupeři. Hokej se skládá z malých věcí, které dělají velké věci, ty plodí brankové příležitosti a potažmo pak branky. A my jsme byli v těch malých věcech dnes špatní," zhodnotil zápas.



Trenér vítězů Peter Draisaitl naopak mohl být spokojen. Jeho tým znovu odehrál velmi dobrý zápas. „Kluci to zvládli. Poslední zápasy před pauzou bývají vždycky všelijaké. Hráči už většinou mívají v hlavách, co budou o pauze dělat a kam pojedou. Z posledních zápasů mám většinou zvláštní pocity, ale obstáli jsme na jedničku. Na těžký duel jsme byli dobře připraveni a přivezli jsme si důležité body," pochvaluje si kouč.



Hosté zvládli výborně vstup do zápasu a hned po dvou minutách vedli díky gólu Václava Prospala. „Rychlý gól vždycky pomůže. Tenhle byl ale skoro až moc rychlý. Před námi byla ještě spousta času a už jsme vedli. To může být pro další vývoj utkání až nebezpečné. Ale zvládli jsme to dobře," spokojeně konstatuje Peter Draisaitl.



Klíčovým pro vývoj zápasu byla druhá třetina. V ní sice domácí dokázali vyrovnat, ale Jihočeši bleskově zareagovali dvěma trefami Langhammera a tím prakticky rozhodli o výsledku. „Ve druhé třetině jsme byli trochu pasivní. Hráli jsme několik oslabení a jednou jsme byli i ve třech. Bylo klíčové, že jsme v této fázi zápasu udrželi vyrovnaný stav," je Draisaitl přesvědčen.



Vyrovnávací branka byla kuriózní. Kočího střelu tečoval Kousal do břevna. Alespoň takhle celá situace vypadal v reálu i v televizních opakovaných záběrech. Sudí nechali pokračovat ve hře s tím, že poté si nechají zkontrolovat videozáznam. K tomu po několika minutách také došlo . „Vůbec si nejsem jistý, že to byl gól, i když ho videorozhodčí uznali. Naši kluci byli ještě i po zápase přesvědčeni, že to bylo břevno," jen krčí Draisaitl rameny. „Hlavní bylo, že jsme dokázali rychle odpovědět gólem," dodá.



V závěrečném dějství si Pardubice vynutily místy poměrně značný tlak, ale ani snížit na rozdíl jediného gólu už se jim nepodařilo. „Dalo by se říct, že jsme ten závěr kontrolovali. Faktem ale je, že Kuba Kovář v brance tam měl několik skutečně výborných zákroků, kterými nás výrazně podržel. Kvalita v pardubickém týmu je a nebylo jednoduché to ubránit," s respektem hovoří o soupeři, jehož dres oblékají i hvězdy z NHL Hemský s Krejčím.



Jakubu Kovářovi se návrat po více než dvou měsících, kdy ho do hry nepustila zraněná ruka, skutečně povedl. Třikrát nastoupil, třikrát dostal pouze jediný gól a pokaždé dovedl svůj tým k vítězství. „Je obdivuhodné, že po takové době vleze do branky a podává takovéhle výkony. Nejen, že nám vychytal tři zápasy, ale jistota, s jakou stojí v brance, skutečně zaslouží obdiv. Svědčí to o tom, že je to pan brankář," nešetří trenér slovy chvály směrem k reprezentačnímu gólmanovi.



Na druhou stranu tak vypadl ze hry Pavel Kantor, jenž zvládl roli poměrně dlouhodobého záskoku za Kováře velice dobře. „Na Kantyho myslíme a snažíme se vzniklou situaci ve spolupráci s ním vyřešit tak, aby to nejlépe vyhovovalo všem stranám," zdůrazní trenér.

Mountfield vyhrál už pět zápasů v řadě a zdálo by se, že reprezentační přestávka nepřišla rozjeté mašině zrovna vhod. Trenér Draisaitl tak ale situaci v žádném případě nevidí. „Určitě nelitujeme, že je pauza právě teď. Měli jsme ve hře spoustu hráčů, kteří nebyli stoprocentně fit. Někteří hráli i přes zranění, takže k doléčení a dobytí baterek se nám přestávka rozhodně hodí," oponuje trenér.



V pondělí dostalo mužstvo zasloužené volno.V úterý a ve středu bude trénovat dvoufázově. „Bude to dost tvrdá práce, ale od čtvrtka do soboty dostane tým volno. Od neděle už se začneme klasicky připravovat," naznačuje Draisaitl plán pro reprezentační přestávku.

Po ní čeká Mountfield ve středu 19. prosince atraktivní duel se Spartou Praha (17.30).