Přitom Jihočeši museli řešit poměrně zásadní problémy se sestavou. Mimo hru byli kapitán Milan Gulaš, Jiří Novotný, první gólman Dominik Hrachovina nebo kanadský bek Stuart Percy.

Ale ostatní je dokázali zastoupit. Jan Strmeň v brance dokazuje, že je schopen kdykoliv zaskočit a jeho bilance je skutečně unikátní, protože všech jeho pět celých zápasů, které odchytal, bylo vítězných. „Chytal dobře a dal nám šanci vyhrát. Musím ho pochválit,“ ocenil i trenér Jaroslav Modrý.

Jeho tým dlouho prohrával 0:1. Gólově se prosadil až v závěrečné třetině, kdy se mu podařilo zápas otočit. „Bylo to kvalitní a bojovné utkání z obou stran. Hrálo se nahoru dolů, mělo to náboj. Vítkovice jsou silný soupeř. Ve třetí třetině jsme si pomohli přesilovkou, díky které jsme vyrovnali a vrátili se do utkání. V závěru se hrálo hodně útočně a my jsme byli o něco šťastnější. Povedlo se nám pár kontrů, ze kterých jsme dali rozhodující góly. Musím kluky pochválit, že našli cestu k vítězství,“ neskrýval tentokrát náročný kouč velkou spokojenost.

Vítkovického trenéra Miloše Holaně mrzelo, že si jeho tým na dlouhou cestu domů nepřibalil nějaký ten bodík. „Bylo to vyrovnané utkání a dlouho jsme drželi nadějný stav 1:0 pro nás. Měli jsme i další šance, ale to domácí také,“ připustil.

Jako klíčový moment viděl nevyužité přesilové hry svého mužstva. „Vůbec jsme si s nimi neporadili dobře. Mohli jsme v nich odskočit na 0:2, ale to se nestalo. Prohra mě mrzí. Kluci do toho dali všechno, ale sami jsme si utkání prohráli detaily. Třetí gól byl z naší strany zbytečný. Blázníme dopředu, i když víme, že má Motor rychlé přechody středního pásma. Počkal si na brejky, které se mu povedly. A my nemáme ani bod,“ litoval.

S tím, že se hrálo o páté místo, si Modrý těžkou hlavu nedělal. „Každé vítězství je důležité,“ jen mávne rukou. „Budujeme si naši identitu. Snažíme se hrát každé utkání naplno a zodpovědně, abychom dělali radost našim fanouškům,“ zdůrazní.

Hned v první minutě zápasu dostali domácí po faulu na Michala Vondrku možnost zahrávat trestné střílení. Mladíček Josef Koláček ale tentokrát neuspěl. „Sledujeme hráče i v tréninku a on má sebevědomí. Je to disciplína, ve které se jeho šikovnost hodí. Věřili jsme, že promění. Zvolil jiné řešení než minule, ale gólman Stezka předvedl výborný zákrok,“ vyjádřil se domácí lodivod k trestnému střílení hned z úvodu zápasu.

Velké vystoupení má za sebou devětatřicetiletý matador Michal Vondrka. Při absenci Milana Gulaše převzal kapitánské céčko, dva góly dal, přidal jednu asistenci a byl jednoznačně mužem zápasu. Navíc je třeba dodat, že se nejednalo o ojedinělý výkon. Naopak. Stabilně si drží skutečně vysokou výkonnost. „Byl produktivní, ale to není všechno. Přinese do týmu i spoustu dalších věcí. Je to lídr, který má hokej moc rád. Učí naše mladé hráče a pro trenéra je radost mít takového hráče v kabině. Zápasy rozhodují detaily a Michal je dělá perfektně. Také proto hraje takhle dlouho na takové úrovni,“ nešetřil Modrý chválou směrem k nejzkušenějšímu hráči mužstva.