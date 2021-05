Místo důvodně očekávaného příjmu ze vstupného kolem třiceti milionů korun to po vládním zákazu účasti diváků na hromadných sportovních akcích vypadalo na prázdné ruce.

Motor měl před uplynulou sezonou vydáno přes 4600 permanentních vstupenek, a to ještě nebyly vydány permanentky pro hráče A týmu, hráče a trenéry mládeže či veterány, kterých by bylo ještě přes 400 kusů. „Nebylo divu. Po sedmi dlouhých letech v podpalubí se fandové na extraligu náramně těšili. Restrikce bohužel způsobily, že většina z nich viděla naživo maximálně jeden nebo dva domácí zápasy. Podařilo se sice vyjednat možnost sledování zápasů po internetu pro permanentkáře zdarma, který právě příznivci Motoru využívali nejvíce ze všech extraligových klubů, ale pochopitelně to nemohlo nahradit zážitek přímé účasti na utkáních v Budvar aréně,“ je si vědom marketingový ředitel českobudějovického klubu Tomáš Kučera.

Nárok na kompenzaci za permanentky měla většina držitelů sezónní vstupenky. „Je naprosto pochopitelné, že zejména lidé postižení pandemickými opatřeními počítají každou korunu,“ má jednoznačně pochopení.

Na základě žádostí nakonec bude kompenzováno 1557 permanentek. „To ale zároveň znamená, že více než tři tisíce permanentkářů se nároku na kompenzaci vzdaly. Ano. V uplynulé sezoně měl Motor více než tři tisícovky permanentkářů, přestože na hokej nikdo chodit nemohl,“ neskrývá nadšení.

Klub se při žádosti o zvážení ponechání prostředků za permanentky zavázal, že každého, kdo se vzdá kompenzace a vyplní příslušný formulář, uvede jmenovitě na zápasovém dresu pro ročník 2021-22. A také slíbil, že pokud takových fanoušků bude alespoň sedmdesát procent, dostane každý takový fanoušek svůj vlastní dres pro následující sezonu. Podle výše zmíněných čísel se dá snadno dopočítat, že nároku na kompenzaci se vzdalo zhruba 67 procent fanoušků. Cíl tak sice těsně naplněn nebyl, ale…

„Podpora, kterou nám fandové tímhle způsobem vyjádřili, je úžasná a naprosto přesáhla naše nejodvážnější odhady. I když nakonec nebyla naplněna podmínka, ke které jsme se zavázali, náš slib přesto splníme a každý, kdo se prostřednictvím formuláře vzdal své kompenzace za permanentku, dostane od klubu dres pro následující sezonu,“ sdělil radostnou novinku generální manažer Stanislav Bednařík.

Všichni permanentkáři budou mít i nadále rezervované své místo v hledišti Budvar arény. „Prodej permanentek chceme spustit co nejdříve už během května. Věříme, že jejich majitelů bude opět více než v sezoně předchozí. Nic by nám neudělalo větší radost,“ přeje si Tomáš Kučera.