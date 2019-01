České Budějovice – Ve čtvrtek čeká hokejisty ČEZ Motoru letošní domácí zápasová premiéra, ve které přivítají od 17.30 extraligové Dynamo Pardubice. Nad startem letní posily z Liberce Petra Kolmanna (26 let) se však vznáší otazník. „Poranil jsem si třísla. Pokud se nebudu cítit dobře, tak utkání raději vynechám," vysvětluje.

Petr Kolmann | Foto: Deník/ Jan Škrle

Úvodní zápas sezony v Plzni jste nedohrál. Příčinou bylo právě zranění třísel?

Ano. Trošku jsem si natáhl třísla. Už ale začínám trénovat na ledě, tak by to mělo být dobré. Nemělo by se jednat o nic vážného.



Líbil se vám premiérový zápas sezony na ledě extraligového soupeře, i když jste 1:2 prohráli?

Líbil, i když to byla z obou stran docela holomajzna. Moc hokejové utkání to nebylo, spíše bojovné. Takové ale první zápasy v přípravě bývají.



Vraťme se ještě k vašemu příchodu do Motoru z Liberce. Jak se to vlastně seběhlo?

Začátkem května jsem podepisoval v Liberci novou smlouvu a o žádném odchodu jsem vůbec neuvažoval. Byl jsem přesvědčený, že zůstanu v Liberci. Potom mi pan Pešán (trenér a sportovní ředitel Liberce – pozn. red.) let nabídl možnost odejít do Budějovic, že by o mě měly zájem. Během čtyř dní jsem se rozhodl a s Motorem jsem se domluvil.



Co hlavně rozhodlo o tom, že jste zamířil ze severu na český jih?

Především fakt, že v Liberci bych neměl místo v sestavě. Těžko bych se do ní dostával. Jezdil bych hrát první ligu do Benátek. Byl jsem tam vždycky spokojený, ale je to pořád tým, který nemá žádné ambice. Chtěl jsem si také vyzkoušet být někde, kde je o co hrát. Motor chce postoupit do extraligy, což je super.



Mohla napomoci vašemu novému angažmá loňská vyrovnaná čtvrtfinálová série play off mezi Motorem a Benátkami, ve které jste hrál jednu z hlavních rolí?

Myslím si, že určitě. Byla to nejzajímavější série play off, kterou jsem zatím hrál.



Ve zmíněné sérii jste se stal také častým terčem jinak hodně sportovních českobudějovických fanoušků. Jejich pokřik: „Kolmanne, ty jsi hovado!" jste asi nemohl nezaznamenat?

Vnímal jsem to, ale abych pravdu řekl, tak v zápase mi to vůbec nevadilo. Spíše mě to ještě více nakoplo, než aby mi to vadilo.



Získáte si nyní fanoušky na svou stranu, když budete oblékat dres s velkým M na prsou?

Uvidíme, jak na mě budou reagovat. Sám jsem na to zvědavý.



Hodně příznivců Motoru dorazilo i na přátelský zápas do Plzně. Zaregistroval jste je?

Abych pravdu řekl, tak jsem zažil v chlapech poprvé, aby fanoušci jeli někam za svým týmem na venkovní přátelský zápas. Z toho jsem byl ohromně překvapený.



Letní přípravu jste absolvoval doma v Liberci?

Ano. Když se rozhodlo o mém odchodu, tak chyběl už jen měsíc do konce letní přípravy. Proto jsme se domluvili, že letní přípravu dojedu v Liberci a v Budějovicích se budu hlásit až na ledě.



Na ledě se připravujete třetí týden. Je to v Budějovicích podobné jako v Liberci?

Každý tým i trenér má trošku jiné tréninky. Tady je to o něco větší dřina.



V Budějovicích už jste se zabydlel?

První týden jsem bydlel na penzionu, ale nyní už jsem v bytě kousek od zimáku. Za přítelkyní jezdím na víkendy, v sezoně bude jezdit ona za mnou. Budějovice jsou pěkné město, oproti Liberci je všechno na rovině. Líbí se mi tady.



Čeká vás utkání s Pardubicemi. Budete hrát?

Ještě uvidím, jak se budu cítit. Nebudu to lámat přes koleno. Důležité je být připravený na začátek sezony.



Pardubice jsou v přípravě atraktivní soupeř. Souhlasíte?

Určitě. První tři zápasy máme extraligové soupeře, což je pořádná prověrka.