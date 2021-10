IHC Králové Písek – HC Stadion Cheb 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. Matějček (Matějka, ČÍžek), 45. Novák (Čížek, Dvořák), 53. Matějček (Sýbek, Matějka), 59. Šuhaj (Bednařík, Januška) – 9. Holub (Strýček), 34. Kořán (Hafijanič, Krejsa). Rozhodčí: Glanc – Jurak, Maňák. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 315. Sestava Písku: IHC Králové Písek: Kříž (Novák D.) – Dosek, Dudáček, Dvořák, Bílek, Najman, Turek, Novák F. – Matějka, Bednařík, Novotný, Čížek, Matějček, Januška, Volf J., Šuhaj, Sýbek, Brož.

Písečtí hokejisté chtěli rychle zapomenout na středeční vysokou prohru v jihočeském derby s Táborem (2:8). A to se jim dařilo, když od začátku utkání převzali iniciativu a šli do vedení. Houževnatý soupeř, který nevypustil jediný souboj, však brzy srovnal a ve druhé třetině šel dokonce do vedení, když domácí hokejisty přehrával.

Do třetí třetiny jakoby na led vstoupil v domácích dresech úplně jiný tým. Píseckých bylo najednou plné kluziště a po pěti minutách srovnali na 2:2. Domácí dál pokračovali ve zlepšeném výkonu a podařilo se jim utkání otočit.

Výhra 4:2 nad Chebem posunula písecké hokejisty na šesté místo tabulky a je dobrou vzpruhou před středečním duelem v Příbrami. Na domácím ledě Králové tohoto soupeře přehráli 7:2.

Takto hodnotil utkání pro web IHC Králové Písek trenér Karel Herr:

Zdroj: Youtube