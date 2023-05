Hokejisté druholigového Písku zahájili letní část přípravy na nadcházející sezonu pod taktovkou nového kouče Jana Trummera (50), který naposledy působil u juniorského týmu českobudějovického Motoru a v roli asistenta mu pomohl k návratu do extraligy. Na střídačce tak nahradil Tomáše Matušíka, jenž se po ročním úspěšném účinkování u Otavy vrátil do mateřského Tábora.

Hokejisty druholigového Písku povede do nové sezony v roli trenéra Jan Trummer, jenž naposled působil v juniorů budějovického Motoru. | Foto: IHC Písek

„S představiteli píseckého klubu jsem byl v kontaktu, protože nové vedení mládežnického hokeje v Motoru nám už dva měsíce před koncem sezony oznámilo, že chce abychom vyhráli soutěž a vrátili juniory do extraligy, ale že s námi pro další období nepočítá. My už jsme se o mém případném angažmá v Písku bavili vloni, ale vyšlo to až teď po odchodu Tomáše Matušíka,“ konstatoval Jan Trummer.

Přestože se v trenérské roli pohybuje téměř čtvrtstoletí, u seniorského týmu jej v pozici hlavního kouče čeká premiérové účinkování. „S poloprofesionálním týmem sice zkušenost nemám, ale nemám ani obavy a naopak se na novu výzvu těším,“ tvrdí bývalý výborný hokejista, jemuž bude v roli asistenta pomáhat manažer Radek Volf.

Mužstvo pod jejich vedením už pilně nabírá kondici a trénuje pětkrát týdně. „Čtyřikrát společně a v pátek mají hráči individuální plán. Nyní se zaměřujeme na nabírání fyzického a vytrvalostního objemu, ve druhé části suché přípravy dojde i na rychlost a dynamiku. Zpestříme to i nějakou hrou a a taky bychom chtěli sehrát přátelské fotbalové utkání,“ informuje Jan Trummer s tím, že tato fáze přípravy skončí 30. června. Poté dostanou hokejisté volno a koncem července už půjdou na led. Před startem nového ročníku II. ligy by Králové rádi sehráli osm přípravných duelů.

Nový lodivod má zatím k dispozici čtyřiadvacetičlenný kádr a pochvaluje si jeho morálku. „Na účast na trénincích si nemohu stěžovat, chodí kolem dvaceti kluků. A to někteří ještě doléčují zranění,“ kvituje kouč.

Kostru týmu z valné většiny tvoří hráči, kteří v píseckém dresu nastupovali v minulé sezoně a doplnili je mladíci z juniorky. „Chtěli bychom ale posílit obranu i útok, Snad se to podaří,“ podotkl kouč.

Jan Trummer by rád napodobil svého předchůdce, který mužstvo od Otavy po čtyřech letech dovedl do předkola play off. „Chtěli bychom navázat na minulou sezonu a třeba i trochu překvapit a dojít ještě dál,“ neklade si nízké cíle kormidelník píseckých hokejistů Jan Trummer.