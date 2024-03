Házenkářky Jindřichova Hradce v 18. kole I. ligy zdolaly na domácí palubovce Kunovice 25:24, když utkání otočily až v úplném závěru.

V dramatickém utkání 18. kola I. ligy jindřichohradecké házenkářky zdolaly Kunovice 25:24. | Foto: Házená JH

Jihočešky si chtěly spravit chuť po vysoké porážce v Bohumíně, ale začátek se jim nepovedl a po třech minutách prohrávaly 0:3. Postupně se však vzchopily, zlikvidovaly manko a po přetahované o každý gól předvedly povedenou pasáž, po níž vedly 14:9. Závěr poločasu však patřil soupeřkám, které dokázaly vyrovnat na 15:15

„Čekal nás těžký zápas, a nejen proto, že s Kunovicemi se snadno nevyhrává, hrají tvrdě, mají dobré spojky, které neomylně trefují branku, ale hlavně kvůli tomu, že jsme toho již hodně pokazili. Moc se nám na jaře nedaří a potřebovali jsme získat body, abychom se udrželi na předních příčkách. Úvod nám opět vůbec nevyšel, začali jsme nervózně, ztratili jsme hned v prvních útocích několik balonů a Kunovice nám odskočily. Náskok soupeřek jsme postupně vyrovnali, ale chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do klidu a začalo se nám dařit. Velmi dobře jsme odehráli úsek mezi 15. až 25. minutou, kdy jsme se dostali do vedení o pět branek. Posledních pět minut první půle jsme ale neuvěřitelně pokazili. Prohráli jsme vlastní přesilovku 0:3 a Kunovice do poločasu skóre srovnaly,“ konstatovala jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Druhá půle začala trefou Kunovic a dvěma neproměněnými sedmimetrovými hody domácího týmu, což tak trochu předznamenalo, že se brankové hody čekat zřejmě nedají. Oba týmy se prostřídaly v těsném vedení a schylovalo se k dramatické koncovce. Dvě a půl minuty před koncem Tvrdoňová poslala Kunovice do vedení 24:23, ale za třicet vteřin vyrovnala Březinová. Následný útok soupeřek Jihočešky zastavily, samy přešly do ofenzivy a hrdinkou se stala Plucarová, jež v čase 59:57 zajistila domácímu týmu vydřené vítězství.

„Po změně stran to byl boj od začátku až do konce. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Nedostali jsme se do vedení více než o dvě branky, a to vždy jen na chvilku. Nedařilo se nám střelecky a dělali jsme opět zbytečně moc chyb. Kunovice měly většinu času ve druhé půli navrch, my spíše dotahovali. Závěr utkání byl velmi dramatický. Poslední útoky soupeřek jsme naštěstí dokázali ubránit a tři vteřiny před koncem dala Týna Plucarová a dala vítězný gól. Díky bojovnosti a výkonům brankářky Katky Reisnerové jsme získali dva body, a to je nejdůležitější,“ prohlásila koučka.

Hradecký tým tak udržel třetí místo v tabulce a v dalším kole zajíždí v sobotu 23. března do Velkého Meziříčí (13), které je poslední.

Házená Jindřichův Hradec – SHK Kunovice 25:24 (15:15)

Nejvíce branek: K. Coufalová 5, Hauserová 4, Březinová 4, A. Jonová 3, Zahradníková 3 – Tvrdoňová 7, Trachtulcová 7, Popelková 3. Sedmimetrové hody: 5/3:4/3. Vyloučení: 4:4. Rozhodčí: Kräuter, Ulrychová. Diváci: 280.

Další výsledky 18. kola

Most B – Cheb 30:16, Havlíčkův Brod – Otrokovice 21:26, Velké Meziříčí – Bohumín 20:23, Bohunice – Olomouc 28:22, Vršovice – Hostivice 29:23.

I. liga

1. 1.SC Bohumín 18 14 1 3 532:446 29

2. DHK Baník Most B 18 13 0 5 600:483 26

3. Házená Jindřichův Hradec 18 12 2 4 566:522 26

4. Sokol Vršovice 18 12 1 5 530:486 25

5. Tatran Bohunice 17 8 2 7 443:447 18

6. Lions Hostivice 18 8 2 8 500:510 18

7. SHK Kunovice 18 8 1 9 454:453 17

8. Jiskra Otrokovice 18 7 2 9 527:535 16

9. Jiskra Havlíčkův Brod 18 5 1 12 449:513 11

10. HC Hvězda Cheb 18 5 0 13 445:487 10

11. SKUP Olomouc 18 4 2 12 491:554 10

12. Sokol Velké Meziříčí 17 4 0 13 428:529 8