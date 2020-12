Zatímco v předcházejících zápasech Jihočeši dopláceli výsledkově na vlastní chyby, tentokrát za soupeřem po všech stránkách zaostávali. „Směrem dopředu jsme neukázali vůbec nic, dozadu jsme dostali třikrát dva slepené góly. To s námi pokaždé zamávalo. Nemohu říct, že bychom úplně přestali hrát, ale neměli jsme žádnou produktivitu, abychom to nahradili vepředu,“ řekl k nepovedenému utkání trenér Motoru Václav Prospal. „Naše chyby vzadu jsme nedokázali kompenzovat tak, aby se to projevilo také na světelné tabuli,“ dodal.

O vítězství Hradce nebylo víceméně pochyb, což uznává i kouč poraženého týmu. „Soupeř vyhrál jasně,“ přikývne. „Ale je škoda, že zápas došel až do tak vysokého výsledku. Náš gólman Jirka Patera totiž neodchytal vůbec špatný zápas. Ale hráli jsme hodně po mantinelech, a když už jsme se dostali do šance, tak jsme ji nedokázali proměnit. Nebyli jsme dostatečně hladoví. Kluci nepřestali pracovat, bojovali, snažili se. Ale jenom bojovnost a snaha nestačily.“

Jiskřička naděje hostím svitla šest minut před koncem, kdy sudí poslali domácí celek do tří a Motor ještě navíc odvolal brankáře. „Hráli jsme šest na tři. Víc hráčů už jsme tam ze střídačky poslat nemohli. Za čtyřicet vteřin jsme ale vyslali jen jednu střelu na branku. To je strašně málo,“ posteskne si.

Situace Motoru není vůbec dobrá. V tabulce zůstává na poslední příčce a soupeři se mu pomalu vzdalují. „Nezbývá než pracovat, zase pracovat a zlepšovat se. Zapomenout na chyby i porážky a připravit se na další zápas, ve kterém nás čeká těžký soupeř, asi nejlepší z celé soutěže,“ připomíná Prospal páteční duel s Třincem.

Hned v první třetině odstoupil obránce Roth. „Bylo to kvůli problému s třísly. Uvidíme, jak dopadne vyšetření. Nechci předbíhat, ale pokud se nejedná o nic vážnějšího, tak to bývá pauza na týden až dva,“ odhaduje kouč. „Ztráta v zadních řadách to pro nás byla.“

První duel v dresu Motoru odehrál zkušený útočník Martin Adamský, který má střídavé starty z Havířova. „Odehrál velmi slušný zápas, i když je to samozřejmě zkreslené konečným výsledkem. Je to zkušený hráč, který výborně bruslí a umí to s kotoučem. Každopádně je to někdo, kdo by nám mohl pomoci do dalších utkání,“ je přesvědčen.

Ale jestli bude moci zkušeného forvarda využít i v nejbližších zápasech, o tom zatím ještě jasno není. „Je to ve fázi jednání mezi kluby,“ doplní s otazníkem.

Do sestavy by se naopak mohl po nemoci vrátit útočník Karabáček. „Měl by se zapojit do tréninku a doufám, že ho budeme moci využít,“ přeje si.

Mimo hru zůstávají gólman Čiliak i navrátilec Prokeš, kteří jsou v karanténě. Nějakou dobu bude chybět i zraněný útočník Martin Novák, dlouhodobě mimo hru jsou marodi Holec s Indrákem. Útočník Beránek je na soustředění reprezentační dvacítky. „Musíme pracovat s tím, co máme. A zároveň pokračovat ve snaze o posílení týmu,“ zdůrazní.

Václav Prospal také dopředu oznámil, že po sezoně u týmu skončí. „Jsem tady už druhý rok bez manželky a dětí. Stýská se mi. Kolikrát člověk musí něco obětovat pro svou vysněnou práci, což pro mě bylo a je trénování Motoru. Nějaký čas jsem tomu obětoval. Nechci říct, že jsem už před sezonou věděl, že je to moje poslední sezona tady, dospěl jsem však k tomu, že takhle už to dál nejde. Ale nemá to co do činění s našimi výsledky. Je to čistě rozhodnutí vůči mé rodině,“ vysvětlí.

Aktuální ročník ale dokončí pochopitelně s plným nasazením. „Generální manažer klubu Standa Bednařík o mé rodinné situaci věděl. Já osobně jsem počítal se dvěma roky. Už tenhle je navíc. Neskutečně si vážím možnosti, že Motor mohu trénovat. Pokud zůstanu u týmu do konce sezony, tak dám tři sta procent do toho, abychom se zvedli a dokázali snížit díru, kterou teď máme na ostatní celky extraligy,“ říká Prospal s tím, že se jedná o definitivní rozhodnutí. „Informoval jsem o něm mužstvo i vedení klubu. Chtěl jsem, aby o tom věděli dopředu,“ uzavře.