Pohodová výhra Motoru na závěr mimořádně povedené dlouhodobé části Chance ligy

Hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice vyhráli v závěrečném kole skupiny o pořadí pro play off první Chance ligy nad Porubou v naprosté pohodě 8:1 a svůj rekordní účet dlouhodobé části uzavřeli na 153 bodech. Do čtvrtfinále play off vstoupí ve čtvrtek 19. března (17.30) proti postupujícímu z předkola.

Radek Prokeš | Foto: Deník/ Jan Škrle