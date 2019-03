Havířov – Definitivně zlomil odpor soupeře. Útočník ČEZ Motoru Lukáš Endál (32 let) dal ve středu v Havířově pět minut před koncem vítězný gól a zajistil svému týmu jak vítězství 4:3, tak i vedení ve čtvrtfinálové sérii play off Chance ligy 3:1.

Lukáš Endál | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pojďme rovnou k vašemu vítěznému gólu. Natlačil jste se před brankáře Bláhu a zavěsil pod horní tyčku. Zamýšlel jste to přesně takhle?

Využili jsme chybu při střídání, což je věc, kterou domácí na naší straně potrestali v utkání hned dvakrát. V závěru špatně vystřídali oni a havířovský bek to nestihl dobruslit. Sjel jsem si ze střídačky a Venca Karabáček mi dal průnikovou přihrávku. Povedlo se mi natlačit před beka a zakončit. Jsem rád, že to takhle vyšlo.