Po loňské nepovedené sezoně, kdy Jihočeši obsadili poslední příčku v extraligové tabulce, prošel kádr i trenérský štáb velkými změnami. Novým trenérem a vedoucím sportovního úseku se stal Jaroslav Modrý, jeho asistentem a hlavním skautem Patrik Martinec a druhým asistentem Roman Fousek.

Obrovskou obměnou prošel také hráčský kádr, přišlo hned patnáct nových tváří na čele se zkušenými plejery Milanem Gulašem, Lukášem Pechem, Michalem Vondrkou či Petrem Šenkeříkem.

Poprvé v historii novodobého Motoru skončila uplynulá sezona ekonomickou ztrátou 560000 korun. „Utratili jsme osmdesát tři miliony korun. I když jsme po sportovní stránce neuspěli, tak to byla naše nejnákladnější sezona,“ konstatoval generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Rozpočet na nadcházející ročník by se měl pohybovat kolem 110 milionů korun, z čehož 85 až 90 půjde na první tým, zbytek na mládež. „Počítáme s tím, že sezonu skončíme ve ztrátě deset milionů u áčka a tři u mládeže. Čeká nás ekonomicky velice náročné období. Nejtěžší za devět let, co klub vedeme,“ je si Bednařík vědom.

Hlavní důvody jsou dva. Klub přišel o generálního partnera Madetu a stále ještě také není uzavřena reklamní smlouva s městem, o které se jedná. Navíc kvůli smlouvě extraligy s BPA nemůže Motor plně spolupracovat s Budějovickým Budvarem. „Důležití jsou pro nás diváci. Máme vydaných přes čtyři tisíce permanentních karet, z čehož je nějakých 3700 prodaných. A to i přesto, že fanoušci nemají jistotu, že se vůbec do hlediště dostanou. To je skvělé,“ ocenil manažer.

Nepříznivou ekonomickou situaci klub intenzivně řeší. „Jednáme s novými partnery. Pokud bychom však ve ztrátě skutečně skončili, jsme připraveni rozpustit rezervní fond, který jsme osm let budovali. Když sezona skončila ziskem, tak jsme peníze nerozežrali, ale schovali si je na horší časy. S jednu takovouhle sezonou jsme schopni se vypořádat,“ ujistil. „Hlavně tedy i s pomocí našich skvělých fanoušků,“ dodal.

O sportovních cílech hovořil prezident klubu Roman Turek. „Základ je postoupit do play off a v něm dojít co nejdál,“ uvedl a trenér Jaroslav Modrý ho doplnil. „Je to dlouhodobý proces a každodenní práce. Chceme hrát tak, aby z toho naši fanoušci měli co nejlepší pocit,“ dodal.

Budvar aréna by teoreticky mohla být dle momentální situace na domácí zápasy i vyprodána. „Patnáct set lidí musí být očkovaných, zbytek může přijít s testem, anebo po prodělání nemoci covid-19. Nově už mohou být otevřené i sektory na stání. Můžeme tak skutečně naplnit plnou kapacitu hlediště. Povinností ale samozřejmě zůstávají nasazené respirátory,“ upřesnil Bednařík.

Kapitánem mužstva bude Milan Gulaš, jenž se na jih Čech vrátil po dlouhých deseti letech. „Těším se hlavně na fanoušky. Další sezonu bez nich bych zažít nechtěl. Povedlo se přivést do týmu zkušené hráče, měli jsme náročnou přípravu, což se nám bude hodit, protože zápasů bude hodně. Na sezonu se fakt těším,“ neskrývá trojnásobný nejlepší hráč extraligy. „V soutěži jsou samozřejmě bohatší kluby než my, které si mohou dovolit kupovat hotové hráče. Ale když budeme dodržovat to, co máme, tak jim můžeme konkurovat,“ je přesvědčen.

V aktuálním kádru Motoru je pět odchovanců (Gulaš, Vondrka, Vráblík, Beránek a Toman). „Je to málo,“ uznává Bednařík. „Dlouhodobě plánujeme výrazně zkvalitnit práci s mládeží a dostat se na vyšší číslo. Také proto jsme jmenovali Patrika Martince sportovním ředitelem naší mládežnické akademie.“

