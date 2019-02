České Budějovice – Ve svém posledním domácím vystoupení v baráži o extraligu prohráli hokejisté ČEZ Motoru s Olomoucí 1:4. S letošní sezonou se Jihočeši rozloučí v neděli zápasem v Praze na Slavii (17).

David Kuchejda | Foto: Deník/ Jan Škrle

Motivace obou soupeřů byla zcela odlišná. Zatímco domácí už ztratili naději na postup a závěr vydařené sezony si mohou v klidu užívat, hosté bojují o udržení v nejvyšší soutěži a o tom, že nechtějí ponechat nic náhodě, nejlépe vypovídal fakt, že k utkání přicestovali už o den dříve.



Na ledě to však dlouho vidět nebylo, protože úvodní třetina se odehrála bez šancí v hodně bezstarostném tempu. A to překvapilo hlavně ze strany Hanáků, kteří nutně potřebovali každý bod.



Druhá třetina už se pak odehrála zcela v domácí režii. Krátce po změně stran potrestal bohorovně hrající hosty Kuchejda, jenž přetavil ve vedoucí gól povedenou akci Vráblíka.



S velkou chutí hrající Motor na ledě doslova dominoval, naopak nad laxním přístupem Olomouckých zůstával doslova rozum stát. Šancí na straně domácího celku tak přibývalo. Ty největší měli Přibyl a Rob. Vošvrda v brance soupeře se rozhodně nenudil a často zachraňoval jen s pořádnou dávkou štěstí.



Špatně hrající hosty nevrátila do hry ani minutová přesilovka pět na tři, takže po čtyřiceti minutách byli rádi, že prohrávali jen o gól.



Jenže ve třetí třetině bylo všechno jinak. Hosté přidali a ač tomu dosavadní průběh zápasu nenasvědčoval, dočkali se až neuvěřitelně lehce obratu ve skóre.



Ve 48. min. dostali Hanáci možnost hrát trochu problematickou přesilovku a Kucharczyk utěšenou bombou k tyči vyrovnal.



O dvě minuty přišla chyba v domácí rozehrávce a Škůrek další těžko chytatelnou střelou dostal hosty poprvé do vedení. Krátce poté doslova dostrkal za Bláhova záda kotouč Kucharczyk a najednou, soupeř vedl o dva góly a najednou byl na koni. Což byla věčná škoda, protože Motor si za svůj srdnatý výkon tentokrát nějaký bod zasloužil. Pár vteřin před koncem pečetil výhru hostí do prázdné branky Knotek.

Branky a nahrávky: 22. Kuchejda (Vráblík, J. Straka) – 49. Kucharzcyk (Ondrušek), 50. Škůrek, 53. Kucharczyk (J. Knotek), 60. J. Knotek. Vyloučení: 4:4, využití: 0:1, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Šír, Hradil – Brejcha, L. Suchánek. Diváci: 5521.

ČEZ Motor: Bláha – Punčochář, Žovinec, Jak. Suchánek, Vráblík, Mucha, Semrád, Dan Růžička, od 50. min. navíc Kachyňa – A. Přibyl, Pajič, D. Boháč – Nouza, Jos. Straka, Kuchejda – Vaniš, Rob, Švihálek – L. Marek, Švec, Pašek. Trenéři Rosol a Bělohlav.

Olomouc: Vošvrda – Houdek, Skrbek, Staněk, Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek – Matai, Patera, Buc – Kucharczyk, J. Knotek, Laš – Pekr, Herman, Řípa – R. Dlouhý, Marosz, T. Rachůnek. Trenéři: Fiala, Dopita a Tomajko.

Hlasy trenérů – Radek Bělohlav (Motor): „Po nepovedeném utkání v Chomutově jsme nyní padesát minut hráli výborně a to, co jsme chtěli. Nedařily se nám ale přesilovky, které jsme hráli moc na krásu. Soupeř nás v závěru vyškolil z produktivity. Je to škoda, takovýhle zápas bychom měli zvládnout."

Jan Tomajko (Olomouc): „Začali jsme hodně vlažně a na začátku druhé třetiny jsme dostali gól, z čehož jsme výrazně znervózněli. Při šancích soupeře jsme měli docela štěstí. Ve třetí třetině jsme začali více střílet a naštěstí jsme zápas zvládli."