Čtyřdenní harcování po Moravě zakončili Jihočeši středeční výhrou 5:4 v Přerově. Bylo to vítězství perně vybojované, ale o to cennější. „Věděli jsme, že nás čeká ze tří soupeřů ten papírově nejtěžší. Navíc jsme ho doma vysoko porazili, takže o motivaci měl postaráno,“ byl si dobře vědom trenér Václav Prospal. „Ale na druhou stranu jsme věděli, že chceme trip zakončit tak, jak se patří. Od rána bylo vidět, že jsou kluci na utkání dobře připraveni,“ všiml si.

V úvodu zápasu však jeho tým musel přestát tři přesilovky soupeře. „Přitom jsme si před zápasem jasně říkali, že hlavně potřebujeme hrát v pěti. Všechny tři fauly byly hokejkou. Z toho jsme radost neměli. Oslabení jsme sice zvládli perfektně, domácí jsme k ničemu nepustili a podržel nás i Honza Strmeň v brance, ale momentum zápasu bylo rázem na straně soupeře,“ konstatuje.

Motor naopak své první dvě přesilovky zvládl, obě využil a šel do dvoubrankového vedení. „Byla škoda, že jsme dvoubrankové vedení neudrželi až do konce třetiny. Udělali jsme chybu v předbrankovém prostoru. Tečí o soupeřovy kalhoty nám spadl puk do branky. Byla to smůla, ale také prostě inkasovaný gól,“ za nic se trenér neschovává.

Víc ho však mrzel horší vstup jeho týmu do druhé třetiny. „To bych klukům vytkl. Věděli jsme, že to Přerov zkusí a dá všechno do začátku třetiny, aby se vrátil do zápasu. Ale my jsme bohužel vstoupili do druhé části příliš lehkovážně. Až do oddechového času to z naší strany nebylo dobré. Domácí vyrovnali a nám chvíli trvalo, než jsme se zase dostali do hry,“ připustil.

Motor však přece jen potvrdil roli suverénního lídra tabulky. „I když soupeř ještě jednou vyrovnal na 3:3, tak jsme utkání měli pod kontrolou. Třetí třetinu jsme odehráli velmi dobře,“ ocenil.

Závěr však ještě přinesl jednu zápletku, když si Zubři dokonce ve vlastním oslabení vykoledovali trestné střílení, které Forman proměnil a snížil na rozdíl jediného gólu. „Trošku mě mrzelo, že jsme soupeře v přesilovce nedorazili, ale naopak jsme mu vlastní chybou dali život. Ale konec jsme zvládli. Je dobře, že hrajeme těžké zápasy. Je to pro nás příprava na to nejdůležitější, co přijde na konci sezony,“ má rád náročné duely proti silným soupeřům.

Moravský trip může kouč hodnotit snad jenom pozitivně. „Víc než devět bodů jsem od kluků chtít nemohl,“ spokojeně se usměje. „Jsme ve fázi, kdy se denně připravujeme na play off, a tento trip do toho ideálně zapadl. Když se daří, tak je to vždycky v pohodě. Kluci byli čtyři dny pospolu, a i když nebylo moc času, tak to bylo pro všechny příjemné zpestření, že jsme se hned po zápase nevraceli domů,“ chválil si Prospal moravský výjezd.