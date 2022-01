V hostující sestavě už nefiguroval Matouš Venkrbec, jenž odešel do konce sezony na hostování do prvoligového Vsetína. Chyběl i zraněný Holec, poprvé naskočil mladík Koláček, který přišel z Litoměřic. Na soupisce Rytířů chyběl legendární Jaromír Jágr, naopak nastoupili Jihočeši Jakubové Suchánek a Babka.

Na Motoru jako by v úvodu zápasu vynucená přestávka kvůli karanténě ani nebyla znát a od začátku soupeře pořádně valchovali. Už v 6. min. nachytal Karabáček Bowa nenápadnou střelou mezi betony, ani ne o minutu později se parádně do horního růžku trefil Ondráček a hosté rázem vedli 2:0. A to ještě Pechův nájezd zlikvidoval Bow jen s pořádnou dávkou štěstí a Percy v přesilovce nastřelil tyč.

Jenže dva zbytečné fauly Jihočechů vrátili do hry Rytíře. V početní výhodě nabídl Plekanec nezištnou přihrávkou palebnou pozici Kubíkovi a ten neměl problém trefit odkrytou klec – 1:2. Tím se momentum zápasu přesunulo na domácí stranu a hosté byli rádi, že už do konce třetiny neinkasovali.

Hned po změně měl vyrovnání na hokejce Plekanec, Hrachovina v brance hostí však byl proti. Jenže ve 27. min. už jejich souboj vyzněl pro domácího kapitána, který získal puk po Piskáčkově chybě a našel skulinu mezi betony českobudějovického gólmana – 2:2.

Ani to ale bohužel nebylo všechno. V závěru druhého dějství upláchl nedůsledné obraně Jihočechů Kadlec a svým premiérovým extraligovým gólem dokonal obrat v utkání.

V závěrečném dějství přežili hosté tutovku Krista spíše jen zázrakem, ale pak sami uhodili. Po přesném pasu Gulaše si poradil v koncovce s velkým přehledem matador Vondrka – 3:3. Rytíři ale byli hladovější a nakonec si pro tři body došli. Hostím se stal osudným Beránkův faul. V přesilovce se trefil podruhé v utkání kapitán Plekanec. Tentokrát vymetl horní růžek Hrachovinovy klece – 4:3.

Motor to v závěru zkusil bez brankáře, power play ale vyzněla zcela do ztracena. Naopak nejlepší hrách zápasu Plekanec gólem do prázdné branky završil svůj hattrick a upravil na konečných 5:3.

Branky a nahrávky: 13. Kubík (Plekanec, Baránek), 27. Plekanec, 38. M. Kadlec (Indrák, Ticháček), 56. Plekanec (Baránek, Indrák), 60. Plekanec – 6. Karabáček ( M. Hanzl, Piskáček), 7. J. Ondráček (Valský, Šenkeřík), 45. Vondrka (Gulaš, Pech). Vyloučení: 3:6, využití: 2:0. Rozhodčí: Šindel, Kika – Lederer, Gerát. Diváci: 1000 (omezený počet).

Kladno: Bow – Baránek, Kehar, Wood, Ticháček, Babka, Suchánek – Pytlík, Zikmund, Melka – Hlava, Plekanec, Kubík – M. Procházka, Filip, M. Kadlec – Kristo, Indrák, Beran. Trenéři Čermák a Burger.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Bučko – Zd. Doležal, Pech, Vondrka – Gulaš, J. Novotný, Abdul – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Valský, Koláček, J. Ondráček. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Jiří Burger (Kladno): "Odehráli jsme dobré utkání. Měli jsme výpadek v první třetině, kdy jsme dostali dva rychlé góly a soupeř jel sám na branku. Kdyby to bylo 0:3, tak už by tro bylo hodně složité. Gólem v přesilovce jsme se vrátili. Hráli jsme dobrý zápas, dostávali jsme se do šancí a jsme rádi za tři body."

Jaroslav Modrý (Motor): "Nezvládli jsme utkání, které jsme měli dobře rozehrané. Kladno nás potrestalo, mělo výborné přesilové hry. My jsme se nechali úplně zbytečně vylučovat. A když už se vrátíme do utkání za stavu 3:3, tak vyrobíme úplně hloupé vyloučení ve střední třetině, což nás stálo utkání."