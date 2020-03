Soutěž jste vyhráli s obrovským náskokem, soupeře jste doslova válcovali, dávali spoustu gólů, hráli atraktivní hokej a fandilo vám velké množství diváků. Chybělo jenom play off, o které vás připravila vyšší moc. Považujete letošní sezonu za po všech stránkách vydařenou?

Tu část sezóny, kterou jsme mohli odehrát, a fakt, že jsme postoupili, považuji za super úspěch. Celkově sezóně ale chybělo play off. Věřili jsme si na něj víc než kdy jindy, byli jsme připraveni a těšili se na něj.

Jak moc vás mrzelo, že jste nemohli oslavit postup spolu s fanoušky přímo na ledě a případně i poté v Samsonově kašně na náměstí?

Do kašny pořád ještě můžeme (úsměv). Ale samozřejmě rozumím. Pokud by v play off skutečně vše dobře dopadlo, což jsme si už dlouho přáli a všichni se na to připravovali, tak by to bylo jiné. Takhle jsme byli ochuzeni o postupové emoce a euforii přímo na stadionu. Fanoušci, partneři, trenéři, hráči i vedení klubu. Zažil jsem to jako hráč a bylo to velké. Bohužel, situace je taková, jaká je. Na druhou stranu jsme se společně vyhnuli případnému obrovskému zklamání, pokud by se to zase nepovedlo. Ani to nebylo vyloučené, takže vlastně můžeme být spokojeni.

Neobávali jste se, že by mohl být celý ročník anulován a k vašemu postupu by nedošlo?

Ani ne, i když jsem si i takové možnosti byl vědom. Ale extraliga odehrála celou základní část a sestupující byl zcela regulérně určen bez jakýchkoliv pochybností. Proto jsem věřil a předpokládal, že se bude pouze hledat vhodný mechanismus pro určení týmu, který sestupující Kladno nahradí. A ten byl vybrán správný a spravedlivý.

Jak moc se vás po finanční stránce dotklo předčasné ukončení sezony?

Jedno vyprodané utkání play off pro nás představuje vzhledem k počtu již vydaných permanentek něco málo přes tři sta tisíc korun. Předpokládám, že bychom hráli finále a nevyhrávali série 4:0, pak je střízlivý odhad, že bychom odehráli devět až deset domácích utkání, takže naše pokladna přišla přibližně o tři miliony korun.

Souhlasíte s předčasným propuštěním hráčů, jako to udělali v Norsku nebo Hradci Králové?

Ne. Náš klub vyplatí všem hráčům jejich platy do konce sezóny, včetně postupového bonusu. Na bonusy jsme dlouho šetřili a opravdu s chutí je hráčům i trenérům dáme. Zaslouží si je, sezonu parádně odmakali.

V extralize bude pokračovat současný trenérský tým na čele s Václavem Prospalem. Existovala i jiná varianta?

V případě postupu vlastně ne. Na tom jsme byli s Vencou domluveni už dávno. Vedení klubu se ale snažilo trenérský tým udržet pohromadě i pro případ, že by se to opět nepodařilo.

Trenér Prospal má rodinu v Americe a původně dostal doma „opušťák“ jen na dva roky. Byl to problém trošku při vyjednávání nového kontraktu?

Myslím, že v případě postupu snad ani ne. Ale to je Vencova osobní věc, je to dotaz pro něj.

Hlavní trenér odletěl do Ameriky a vrátí se až v červnu. Může to být komplikace při skládání hráčského kádru pro další sezonu?

V dnešní době, pro nás starší moderních informačních a komunikačních technologií, vůbec žádný.

Počítáte s tím, že půjdete do extraligy zhruba se stejným týmem, který si vybojoval postup?

Určitě dostane drtivá část týmu příležitost vybojovat si místo v sestavě i v extraligovém kádru. Ale bohužel ne úplně každý. Sice mě to mrzí, prostředí vrcholového sportu je však drsné. Všem klukům ale patří dík za skvělou letošní sezónu.

Už víte o hráčích, kteří budou najisto končit? Dle vlastních slov by měl odejít Jan Veselý, gólman Milan Klouček by se měl vrátit do Pardubic a Jiří Šimánek končí kariéru. Můžete uvést i někoho dalšího, kdo určitě nebude pokračovat?

Honzovi Veselému a také Lukášovi Endálovi nebude nabídnuta smlouva, to jsou těžká rozhodnutí. Šimi zakončil svoji skvělou kariéru dalším postupem. Milan Klouček se vrací do Pardubic, kde mu pokračuje smlouva, u nás byl na ročním hostování, bezesporu velmi úspěšném. Podobné je to i s Albertem Michnáčem, který je hráčem Sparty Praha.

Přivedete nějaké výrazné posily, nebo bude kádr jenom doplněn?

Každého hráče, kterého přivádíme, vždy považujeme za posilu. O tom, zda bude posilou, či výraznou posilou, rozhodnou pouze jeho výkony na ledě. Momentálně řešíme prioritně brankoviště a snad se nám podaří přivést na post prvního gólmana, jak říkáte, výraznou posilu.

Kdy plánujete zahájení letní přípravy a berete v potaz problém aktuálně probíhající pandemie, kdy jde sport stranou?

Hráči se budou stejně jako loni připravovat individuálně za konzultační asistence a pod vzdálenou kontrolou našeho kondičního trenéra Tomáše Cibulky. A někteří budou trénovat přímo s Tomášem. Tento model se nám osvědčil, hráči do tréninkového kempu dorazili připraveni. A ti co ne, což se loni týkalo našich juniorů, byli po pár trénincích z kempu vyřazeni. Takže věřím, že teď už si dá každý pozor.

Jak vyřešíte problém s Budvarem, pokud zůstane oficiálním pivem extraligy Radegast?

Ředitelka agentury BPA paní Obermajerová má plán, který bude se všemi zúčastněnými stranami konzultovat. Výsledek by mohl být přijatelný zejména pro nás. Pokud to tak dopadne, tak ostatní budou muset udělat ústupky, na kterých může profitovat právě náš Motor. Ale nechci předbíhat. V pátek měla proběhnout kontrolní návštěva pracovníků BPA v Budvar aréně, ale koronavirus vše překazil. Zdraví a bezpečí je však jednoznačně priorita. To je dané.

Musíte udělat velké úpravy v Budvar aréně, aby splňovala extraligové parametry?

Co víme jistě, tak v Budvar aréně chybí systém a technika pro videorozhodčího a trenérskou výzvu. Ve VIP prostorech není oddělený prostor pro manažery hostujícího týmu. A pak už jen pár drobností. Zkušenosti máme z baráže, kdy se hrálo podle not extraligy. Tento týden měla proběhnout prohlídka Budvar arény činovníky svazu, ale také ta skončila na koronaviru…

Obáváte se, že bude mít současná pandemie dopad na ekonomiku vašeho klubu i sportu jako takového?

Ano. Ale doufám, že se někdo nebude snažit současné krizové situace zneužívat, tak jak už teď můžeme vidět. Věřím, že to společně s partnery a diváky zvládneme.