České Budějovice – Nedávno oslavil třiatřicáté narozeniny a už pomalu přemýšlel o tom, že s hokejem skončí. Obránce Milan Toman si ale hokejovou kariéru nakonec ještě prodloužil v barvách Mladé Boleslavi a v pátek se dost nečekaně představí v dresu Mountfieldu proti Liberci (17.30).

Jak se to seběhlo, že jste se zase objevil v Českých Budějovicích?

Zavolali mi z Budějovic sportovní manažer Petr Sailer s trenérem Radkem Bělohlavem. Rychle a bez problémů jsme se domluvili. To je všechno.



Vraťme se ještě trochu do minulosti. Po třech sezonách v českobudějovickém dresu jste působil tři ročníky na Kladně. Letošní sezonu jste zahájil v prvoligových Litoměřicích. Co vás vedlo k této změně?

Už jsem chtěl skončit s hokejem. Přes léto mi ale po třech čtyřech měsících pohyb trochu chyběl. Můj soused Petr Přikryl, který chytá v Litoměřicích, mě oslovil, jestli bych s nimi nešel na led. Tak jsem to zkusil a zase mě to začalo bavit.



V Litoměřicích jste doma?

Téměř ano. Mám to tam skutečně jen kousíček.



V Litoměřicích jste ale odehrál jen začátek sezony a odešel jste do Mladé Boleslavi. Chtěl jste úroveň svého hokejového působení posunout zase ještě o kousek výš?

Ozval se mi trenér Boleslavi František Výborný. Kývl jsem bez většího rozmýšlení. Vždycky je dobré o něco hrát.



První ligu jste nehrál hodně dlouho. Jak vás úrovní oslovila druhá nejvyšší soutěž?

Celý hokej se za poslední roky hodně změnil. Díky stávce v NHL je i v první lize hodně dobrých hráčů a také spousta kvalitních mladíků, kteří hodně bruslí. Většina zápasů tam není tak svázána taktikou jako v extralize. Rozhodně to není nějaká špatná soutěž.



Přicházíte do Mountfieldu jen na dvouzápasovou výpomoc?

Teď bych měl odehrát dva zápasy a potom bude následovat reprezentační přestávka. Co bude dál, na tom se musí domluvit kluby.



Kdy jste do Budějovic dorazil?

Ještě ve středu jsem hrál za Boleslav proti Benátkách v první lize. Večer jsem si sbalil věci a ve čtvrtek ráno jsem jel do Budějovic.



Co očekáváte od zatím dvouzápasového návratu do extraligy?

Ani nevím, co bych na to měl odpovědět. Doufám, že ty dva zápasy zvládneme a mužstvu se bude dařit.



Našel jste v kabině známé tváře?

Mužstvo se od mého odchodu hodně obměnilo, ale spoustu kluků samozřejmě znám. Jakuba Langhammera a Martina Podlešáka ještě ze Sparty. Alespoň trošku se znám se všemi.



Na jihu Čech jste před lety odehrál tři sezony. Vzpomínáte na ně v dobrém?

Určitě. Dvě sezony pod Pepou Jandačem, na to se snad ani zapomenout nedá.



Ale ubytoval jste se asi jinde než jako tehdy ve Vrábči?

Bydlím v Litvínovicích v penzionu u Jindry Petříka. Na těch pár nocí je to celkem jedno, kde budu spát.



Před lety jste uvažoval, že byste se na jihu Čech usadil natrvalo. Platí to i nadále?

Teď už asi ne. Přece jen nějaké skoro čtyři roky už člověk bydlí někde jinde a něčemu tam přivykne. To bych tady asi musel nějaké sezony odehrát. Není to aktuální.



Letošní sezonu zřejmě dohrajete v Mladé Boleslavi?

Nevím. Ale asi ano.



Je tam cítit hlad po návratu do nejvyšší soutěže?

Tam je to dané. Cílem je návrat do extraligy.