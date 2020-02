Byl to v pátek naprosto běžný trénink, na kterém k vážnějším zranění zrovna moc často nedochází. Jenže najednou přijel k mantinelu trenér gólmanů Motoru Stanislav Hrubec a pro něj nezvykle vážným hlasem pravil: „Steep (přezdívka Jana Strmeně, v překladu z angličtiny strmý – pozn. red.) má asi zlomený prst. Sotva udrží v ruce hokejku.“

Měl pravdu. Vysoký gólman v brance ještě chvilku hrdinně vydržel, ale pak musel pobledlý z ledu a pohled na ukazovák jeho pravé ruky nevěstil nic dobrého. Zamířil rovnou na vyšetření na traumatologické oddělení českobudějovické nemocnice, kde si vyslechl drsný verdikt. „Rentgen potvrdil zlomeninu,“ smutně přikývne.

Nepříjemné zranění mu způsobila běžná střela při jednom ze cvičení. „Dostal jsem pukem do prstu u vyrážečky. Nevím, jak se to mohlo stát. Byla to blbá náhoda. Puk se mi svezl po hokejce, dostal se mi pod rukavici a zlomil mi ukazovák. Navíc docela špatně, protože prst byl malinko vysunutý ze svého úhlu, takže nejspíš budu muset na operaci. Je v řešení, jestli se to nechá srůst, nebo bude nutný operační zákrok,“ přemítá. „Ale bohužel to spíše vypadá na operaci.“

Zraněný prst mu lékaři nejprve srovnali rovnou v nemocnici. „Rovnali mi to zaživa. Bylo to hodně nepříjemné,“ připustí.

Nejen hokejový laik by předpokládal, že gólmanská výstroj jejího držitele ochrání proti zásahům kotoučem. O problém ve vybavení ale podle Strmeně nešlo. „Neříkám, že se to stává každý trénink, ale zhruba jednou za týden nějaká střela do tohoto místa projde. Nějaké chrániče tam jsou, ale asi se mi zrovna posunul nebo nadzvedl. Jak se puk svezl po hokejce, tak se mi dostal až na prst a bohužel mi ho zlomil. Byla to hloupá náhoda,“ ještě jednou zopakuje.

Podobná zranění u gólmanů moc častá nebývají. „Když jsem ještě chytal ve Frýdku a občas nastupoval za Třinec, tak se tam úplně stejná věc přihodila Petrovi Hamerlíkovi. Také dostal pukem z boku do vyrážečky. Sice tam i on měl chránič, ale rovněž mu to přelomilo prst. Ve výstroji bych problém neviděl. Je to prostě náhoda,“ jen bezmocně pokrčí rameny. „Roman Kondelík, který nám chodí vypomáhat s brankářskými tréninky, říkal, že měl v kariéře zlomené skoro všechny prsty. Běžné zranění to není, ale stává se to.“

Kdo byl autorem střely, která Strmeně vyřadila na delší čas ze hry, není známo. „Pachatele zatím neznáme,“ hořce se usměje. „Nebyla to nijak moc prudká střela. Taková normální. Šel jsem do zákroku a puk mi vyjel po hokejce. Místo, aby se odrazil, tak se po ní svezl. Bohužel se stalo, co se stalo.“

Strmeně teď čeká zhruba pětitýdenní nucená přestávka a poté začne s rehabilitací. „Pro kluky teď mohu být maximálně jen jako psychická podpora. Věřím, že se vrátím v průběhu play off a pomohu k vysněnému cíli, kterým je postup do extraligy,“ nevzdává se.

Pro Motor je zranění jednoho z gólmanů v ten nejméně vhodný okamžik značnou nepříjemností. Trenéři sice mají k dispozici spolehlivého Milana Kloučka a k němu nově také Adama Brízgalu. Jenže ten je v klubu na hostování z Kladna, kam má vyřízené střídavé starty. Situace Rytířů přitom není dobrá. A pokud by Brízgala v extralize za svůj mateřský klub nastoupil byť v jediném utkání (stačí, aby seděl připravený na střídačce), už nesmí zpátky do Chance ligy. „Ta možnost tady je a s tím jsme do toho šli,“ je si vědom i trenér Václav Prospal.