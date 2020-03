Na ledě se odehrávala skutečná bitva, o čemž svědčí i šestadvacet vyloučených. Skóre se přelévalo ze strany na stranu. „Vstoupili jsme do utkání dobře, měli tam dvě či tři čisté gólovky, ale nedali je. Soupeř nás za to potrestal dvěma góly. Ale jeli jsme dál a podařilo se nám do konce třetiny stav srovnat,“ zhodnotil první třetinu trenér Radomyšle David Míka.

Ve druhém dějství to vypadalo, že Sokolové zápas zlomí. „Hráli jsme dobrý hokej, byli lepší než soupeř a uskočili i brankově. Vypadalo to dobře,“ doplnil ke druhé třetině David Míka.

Závěrečné třetiny mívají hráči Radomyšle excelentní, tentokrát to však nevyšlo. „Šli jsme do závěrečného dějství s tím, že ubráníme zbytek oslabení. To se nepodařilo a soupeř srovnal. Pak přišlo plno vyloučení a my hráli dokonce třikrát ve třech. To již pak byla otázka času, kdy to tam padne. Soběslav dala gól dvě minuty před koncem a my navíc dohrávali ve třech a pak ve čtyřech. Už nebyly síly to dostat do prodloužení,“ shrnul třetí třetinu David Míka.

Hokejisté Radomyšle však po porážce nevěší hlavy a půjdou do odvety bojovně naladěni. „Jede se dál. Byl to teprve první zápas. V neděli to chceme v Soběslavi urvat zase my, aby se rozhodovalo ve třetím zápase u nás na píseckém ledě,“ hledí k odvetě trenér Míka.

Sokol Radomyšl – OLH Spartak Soběslav 4:5 (2:2, 2:1, 0:2). 13. A. Novák, 18. Strnad (A. Novák), 33. Vlk, 36. Slavík (Vlk, M. Hřebíček) – 9. A. Přibyl (Dančišin), 10. T. Tržil (Žákovský), 27. Hraňo (O. Liška), 41. Dančišin (A. Přibyl), 58. Dančišin (A. Přibyl). Sestava Radomyšle: R. Kříž – P. Procházka, J. Turek, Vejda, M. Hřebíček, Burkoň, Pěnička – Vlk, Jungbauer, Slavík, J. Řehoř, Hovora, Strnad, A. Novák, R. Volf ml., Šimoník, od 21. navíc Václav Brož. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.