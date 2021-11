Hosté na hradeckém ledě předvedli, že nejsou na předních příčkách náhodou, i když výsledek zkresluje poslední třetina, v níž už Střelci rezignovali a dovolili soupeři vstřelit čtyři góly.

„Soběslav má velmi kvalitní a široký kádr, to samozřejmě víme. Ale jak jsme se už mnohokrát přesvědčili, hrát se s ní dá. Jenže to bychom museli proměňovat šance a být důslednější při přebírání hráčů. Za klíčový okamžik považuji situaci z druhé třetiny, když jel Vojta Tržil sám na brankáře, ale velkou šanci neproměnil. Tam se to definitivně zlomilo,“ tvrdí trenér jindřichohradeckých hokejistů Vladimír Reisner.

Zároveň poukazuje na podivný způsob řízení utkání ze strany hlavního arbitra. „Jednoduše řečeno, rozhodčí pískal špatně na obě strany, čím jen zbytečně přiléval olej do ohně. Zatímco Soběslav se s tím dokázala vypořádat, my ne a nechali jsme se rozhodit, což se samozřejmě promítlo do naší hry. A třetí třetina, to byl důsledek všeho. Navíc se zranil se Havelka, Heřmánek byl vyloučený do konce a Aarts musel z ledu rovnou do nemocnice. Už jsme v sobě nenašli vnitřní sílu,“ krčí rameny.

Střelci tak v první polovině základní části uspěli pouze ve dvou z deseti duelů a s šesti body jsou až na deváté příčce krajské ligy, tedy na první nepostupové do play off. S tím samozřejmě v klubu spokojenost v žádném případě nepanuje.

„Určitě nás to netěší. Přitom kádr rozhodně není špatný a hráči hokej hrát nezapomněli. Podle mého názoru mužstvo postrádá více odhodlání a chuti do hry, vytratila se i bojovnost. A mrzí mě, že u některých hráčů chybí více zodpovědnosti vůči kolektivu. Teď je nejdůležitější, abychom zase našli stejnou notu a probudili v týmu ten správný zápal pro hokej. Směrem k postupu do play off není nic ztraceného,“ burcuje kouč.

O víkendu se k tomu nabízí téměř ideální možnost. Začínají totiž odvety dlouhodobé fáze. Střelci sice sobotní duel s Vimperkem na žádost soupeře kvůli covidu museli odložit na dosud neurčený termín, ale v neděli 28. listopadu je na milevském ledě přivítají poslední Božetice, které dosud nezískaly ani bod.

„Vimperk už bude mít odložený pátý zápas, jsem zvědavý, jak to pak dohraje, ale to není naše starost. Prostě taková je doba. My se musíme soustředit na souboj s Božeticemi, v němž se od nás očekává vítězství a my prostě tři body musíme uhrát, abychom se mohli odrazit k lepším výsledkům,“ zdůraznil Vladimír Reisner.

11. kolo

HC Střelci J. Hradec – Spartak Soběslav 2:9 (1:3, 1:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 20. Procházka (Popelka), 25. Lazorišák – 13. Kanov (Žákovský), 13. A. Přibyl (Píha, O. Pánek), 18. Hák (Žákovský), 22. Jiří Kubeš (A. Přibyl), 34. J. Škoda (Himpan), 45. A. Přibyl (T. Tržil), 46. J. Škoda (Hraňo, Jak. Šimák), 48. V. Pánek, 57. Žákovský (Kanov).

Rozhodčí: F. Svoboda – Jiřička, Šimák. Vyloučení: 7:3, navíc J. Heřmánek (JH), Martin Novák, Píha (oba Sob.) všichni 5 minut + do konce. Využití: 0:1. Diváci: 189.

J. Hradec: Kouba – Jon, Popelka, Koláček, Ištvánik, Slavík, Janeček – Heřmánek (25. Štrajt), V. Tržil, Sviták, Jasanský, Lazorišák, Gurka, Aarts, Procházka, Havelka.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 9 9 0 0 0 84:22 27

2. Slavoj Č. Krumlov 9 7 1 0 1 62:30 23

3. Spartak Soběslav 9 7 0 1 1 53:25 22

4. HC Strakonice 10 7 0 0 3 45:43 21

5. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 10 5 0 0 5 46:55 15

6. TJ Sokol Radomyšl 9 4 0 0 5 41:51 12

7. HC Milevsko 8 3 0 0 5 29:36 9

8. Hluboká nad Vltavou Knights 10 2 1 0 7 38:48 8

9. HC Střelci J. Hradec 10 2 0 0 8 36:58 6

10. HC Vimperk 6 1 0 1 4 22:40 4

11. TJ Božetice 8 0 0 0 8 16:64 0