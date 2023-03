Je vicemistrem světa z roku 2012, v českobudějovickém dresu odehrál neuvěřitelných jedenáct sezon, šestkrát reprezentoval Slovensko na mistrovství světa a zúčastnil se i olympiády v Soči. Teď už hraje René Vydarený (41 let) hokej jenom pro radost v krajské lize v českobudějovickém Samsonu a jako šéftrenér vede mládežnický tým Mad Bull České Budějovice.

Se Samsonem si bývalý slovenský reprezentant, který zakotvil natrvalo na jihu Čech, udělal radost obhajobou mistrovského titulu v krajské lize. Ve finále se jeho týmu utkal s Milevskem, třikrát zvítězil a především oba domácí zápasy, pro které se tým přesunul do extraligové Budvar arény, měly parádní atmosféru. „Když se vyhrává, tak to vždycky baví. Ale nebyla to jednoduchá série,“ usmíval se po vítězném třetím utkání.

Do českobudějovického hokejového svatostánku dorazily pokaždé téměř dvě tisícovky fanoušků a Vydarený si tak trochu mohl zavzpomínat na časy, kdy na jihu Čech válel v extralize (i první lize). „Bylo to strašně příjemné,“ přikývne. „Mile nás překvapilo, kolik přišlo lidí. Někteří naši kluci si možná nikdy nezahráli před takovou návštěvou. Byl to takový nápad, přesunout finálové zápasy do Budvar arény. Nevěděli jsme, jestli lidi opravdu přijdou, nebo na tom proděláme. Nakonec to bylo fajn a i finančně jsme si trochu pomohli, protože si všechno platíme sami. Máme samozřejmě sponzora, ale ten nepokryje celou sezony,“ vysvětluje.

Sám už se na zápasy nepřipravuje, ale to neznamená, že by nebyl na ledě. „Trénuji děti. A hodně,“ rozesměje se. „Každý den jsem na ledě čtyři hodiny. Na tréninky Samsonu jsem se vůbec nedostal, to musím přiznat. To už bych nezvládl. Hrál jsem jenom zápasy,“ přiznává.

Vydarený je v Mad Bullu jako trenér mimořádně oblíbený, o čemž svědčí i početný fanklub dětí v červených dresech, které ho přišly podpořit na třetí finále a byli v hledišti pořádně vidět i slyšet. „To byla fantastické,“ neskrývá.

Kariéru na profesionální úrovni ukončil na jaře roku 2021 v covidové sezoně, kdy dres českobudějovický dres na rozloučenou přebíral v posmutnělé atmosféře před prázdnou halou. „Chtěl jsem si pak dát rok volno. Nikdy jsem neměl žádnou větší pauzu. Jenom jsem se učil jezdit s rolbou, což mě vždycky lákalo. Ale další takové volno už nechci. Je fajn si odpočinout, ale časem už jsem se kopal do zadku. Když přišla nabídka z Mad Bullu, tak jsem po ní hned sáhl,“ vysvětluje, jak se dostal k trénování.

Mad Bull je pokračovatelem českobudějovických Lvů a věnuje se mládežnickým hokejovým kategoriím. Slovenský matador plní roli šéftrenéra a sám navíc trénuje pět týmů. „Dávali jsme to dohromady narychlo, měli jsme jenom šest trenérů, takže sezona byla docela náročná. Příští rok už by nás snad mělo být víc,“ věří.

Klub má všechny kategorie od přípravky až po dorost. „S dorostem jsme začali, protože jinak by naši kluci museli končit s hokejem. Příští sezona už by měla být po všech stránkách lepší,“ je přesvědčen. „Trénování mě strašně moc baví. Nemám rád všechny ty další věci kolem, především administrativa mě docela ubíjí. Ale samotné trénování je hrozně fajn,“ zopakuje.