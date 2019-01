České Budějovice – Rozjel se, v prostoru mezi kruhy výrazně zpomalil, několikrát zamíchal kotoučem a pak neomylně zavěsil k levé tyči. Takhle proměnil útočník ČEZ Motoru Roman Přikryl (23 let) rozhodující nájezd utkání v Prostějově, které jeho tým vyhrál 3:2 po samostatných nájezdech. Plzeňský odchovanec s mimořádně šikovnýma rukama konečně začíná naplňovat očekávání, se kterými na jih Čech přicházel.

Roman Přikryl | Foto: Deník/ Jan Škrle

Dva body z Prostějova berete, nebo jste tam spíše jeden nechali?

Před zápasem bychom dva body asi brali. Ale mohli jsme vyhrát za tři a řekl bych, že jsme tam ten jeden bod spíše nechali. Hlavně se však musíme poučit z chyb, které jsme tam udělali.



Po dvou třetinách jste vedli 1:0. Kontrolovali jste do té doby zápas?

Snažili jsme se ho kontrolovat. Ale hráli jsme často v oslabení, což není jednoduché proti týmu, který má výborné přesilovky. Ale to jsme věděli dopředu a neměli bychom mít tolik vyloučení.



Ve třetí třetině vám domácí otočili skóre v průběhu pouhé minuty a vteřiny. Mohl tam být z vaší strany třeba kratší výpadek koncentrace?

Byla to samozřejmě velká škoda. Druhý gól padl právě z přesilovky. Na takový obrat se většinou už těžko reaguje. Nám se to ale naštěstí podařilo a vyrovnali jsme na 2:2.



Měli jste šance rozhodnout zápas už v prodloužení?

Měli jsme velkou možnost, když Zdeněk Doležal individuálně prošel a jel sám na branku. Domácí v prodloužení žádnou větší šanci neměli.



Při vaší rozhodující penaltě jste zpomalil a pak zavěsil k tyči. Měl jste takové řešení dopředu v plánu?

Takhle to bylo v plánu. Hlavně jsem ale předtím tři nájezdy nedal. Už jsem musel dát gól. Až jsem se divil, že mě trenér do rozstřelu nominoval.



Na svou první branku v dresu Motoru jste dlouho čekal, teď už máte na kontě čtvrtou. Začínáte si víc věřit, když góly přibývají?

Ze začátku to bylo opravdu dlouhé čekání… Teď už chodím i na přesilovky a jsem rád, že mi to tam začalo trochu padat.



Také se postupně posouváte sestavou směrem nahoru. Cítíte ze strany trenérů větší důvěru?

To určitě. Člověk si trochu víc věří, to je jasné. Hraje se mi lépe. Máme teď hodně zraněných. Snad se dají všichni kluci pro play off dohromady.



Čeká vás domácí zápas s poslední Kadaní, která prohrála posledních šestnáct utkání. Od vás všichni očekávají povinné tři body. Může být z tohoto pohledu utkání zrádné?

Všichni to čekají a vidí to jednoduše. Budeme se snažit dát co nejrychleji nějaké góly, aby byl zápas klidnější. Většina soupeřů k nám ale jezdí s tím, že se vybejkují a chtějí nás porazit. Podobné to mají i Jihlava a Kladno. Na tyto týmy se každý chce vytáhnout. Nejsou to zdaleka tak jednoduchá utkání, jak by to mohlo vypadat. Ale samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že body s Kadaní neztratíme.