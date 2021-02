Stává se z něj jeden z klíčových obránců Madeta Motoru České Budějovice. V utkání proti Kometě Brno strávil Ondřej Slováček (26 let) na ledě až neuvěřitelných osmadvacet minut. Zaznamenal dvě asistence v přesilových hrách, ale nakonec musel spolu se svými spoluhráči opět skousnout těsnou porážku 4:5.

Ondřej Slováček | Foto: Deník/ Jan Škrle

Kde podle vás byly příčiny porážky vašeho týmu?

Těžko se to hodnotí, protože je to pořád dokola. Měli jsme zápas dobře rozehraný, hrajeme jakž takž dobře a konečně nám vyšly i nějaké přesilovky. A pak soupeře dostaneme do hry tím, co má v extralize asi nejlepší, což jsou jeho přesilové hry. Zase nás vlastně porazí jedna lajna Mueller – Holík – Zaťovič. Všichni to víme a přesto je necháme hrát. To nám prohrálo zápas.