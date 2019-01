Jekatěrinburg (Rusko) – Tomu se říká forma! Pokud si neumíte představit neprůstřelnou hradbu, vzpomeňte si na Jakuba Kováře. Hokejový brankář v posledních zápasech přivádí své soupeře k zoufalství.

JAKUB KOVÁŘ v dresu svého klubu Avtomobilist Jekatěrinburg | Foto: Avtomobilist Jekatěrinburg

Čisté konto nejdříve udržel v dresu národního týmu proti Finsku. Stejný kousek pak navíc předvedl hned dvakrát v ruské KHL, kde hájí barvy Jekatěrinburgu.

„Samozřejmě je to pro mě velice příjemné. Já navíc zrovna velký nulař nejsem, takže mě každá nula velice potěší," říká Jakub Kovář.

Jeho představení proti Finsku hokejová veřejnost dokonce přirovnávala k výkonům legendárního Dominika Haška v Naganu.

A právě o olympiádě nyní písecký rodák sní svůj sen.

„Před sezonou by mě to ani nenapadlo. Účast na olympijských hrách je ale pro mě teď velký hokejový sen," přiznává Jakub Kovář směrem k vrcholu sezony v Soči.

Svědomí může mít čisté. Na konci roku, těsně před nominačním verdiktem Aloise Hadamczika na sebe výrazně upozornil.

„Myslím, že jsem udělal maximum. Po vyřčení nominace si zapnu internet a uvidím, jestli tam budu," tvrdí vyrovnaným hlasem.

V současnosti pětadvacetiletý hokejista minulé tři sezony dominoval brankovišti HC Mountfield v české extralize.

V létě se vydal do neznáma. Vyrazil si vydobýt podobný respekt v ruské KHL. Zvolil si klub z Jekatěrinburgu, poslední tým loňského ročníku nejlepší evropské soutěže.

Jestliže si někdo dělal starosti, zda se prosadí i v nevyzpytatelných ruských končinách, sám Jakub Kovář tyto úvahy rázně odmítl.

Chytá pravidelně a k tomu navíc velmi dobře.

„Byl pro mě moc důležitý začátek, abych se co nejdříve chytil, ukázal co umím a získal sebevědomí. Kdyby se mi start do sezony nepovedl, bylo by to všechno pro mě o moc těžší," poukazuje však.

Po loňském neúspěchu Avtomobilistu si navíc přál, aby jeho tým měl letos motivaci hrát až do konce sezony.

A to se daří. Klub ze Sverdlovské oblasti je v tabulce východní konference na výborném pátém místě.

„Obrovským cílem je pro nás tady postup do play-off. Zatím se nám to celkem daří, byl by to obrovský úspěch, kdybychom to dotáhli do konce," sní o dalším letošním cíli.

Úvod sezony však vůbec pohodový nebyl. V jednu chvíli to vypadalo, že Jekatěrinburg bude odsouzen opět k boji na spodních příčkách.

„Musím s radostí říct, že jsme se během sezony opravdu moc zlepšili. Jsme teď úplně jiný tým, než ten, jaký jsme byli na začátku sezony. Myslím, že je teď velice těžké proti nám hrát. Tabulka je ale pořád vyrovnaná a žádný velký náskok nemáme. Snažíme se hrát každý zápas tak, jako by nám šlo o všechno," sděluje reprezentační gólman.

Díky pozvánce do národního týmu se navíc před svátky podíval domů.

„Vánoce jsme tak doma v Čechách oslavili, když jsem přiletěl na sraz reprezentace. Na Štědrý den už jsme ale byli zase v Rusku, prošli se městem, zašli na večeři a pustili si vánoční pohádky," prozrazuje Jakub Kovář.

Jakub Kovář

Narozen: 19. července 1988 v Písku

Věk: 25 let

Výška: 184 cm

Váha: 91 kg

Letos v KHL

Odehrané zápasy:

35 zápasů

Úspěšnost zákroků:

92.8%

Průměr obdržených branek:

2.08 na utkání

Udržené nuly v utkání:

3x

Čas strávený na ledě:

2052:47

Poslední bilance

19. prosince (Channel One Cup):

Česká republika – Finsko 2:0

26. prosince (KHL):

Jekatěrinburg – Novosibirsk 1:0 po samostatných nájezdech

28. prosince (KHL):

Jekatěrinburg – Novokuzněck 2:0