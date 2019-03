Hráči Vajgaru přitom do play off vstupovali v roli outsidera až z osmé pozice. Postupně však přehráli všechny favority – vítěze základní části Český Krumlov, druhé Strakonice a nyní i třetí veselskou Lokomotivu.

V závěrečné dramatické bitvě, které přihlížela více než tisícovka příznivců obou mužstev, se skóre přelévalo jako na houpačce. Po vyrovnané úvodní třetině se domácí v prostřední části dostali do jednobrankového náskoku, který na začátku třetí periody navýšili na 4:2. Dlouho se však neradovali, Vajgar rychle dorovnal stav a v 56. minutě jej Lazorišák poslal do vedení. Veselí se však minutu před koncem při power play dotáhlo na 5:5 a zápas tak dospěl do prodloužení.

V něm branka nepadla, takže vítěze musely určit až samostatné nájezdy. Napínavá podívaná gradovala a o osudu střetnutí rozhodla až devátá série. V ní se prosadil vajgarský vytříbený technik David Košťál, zatímco domácí Václav Beran jindřichohradeckého gólmana Jaroslava Jádra nepřekonal…

Oslavy v táboře Vajgaru tak mohly naplno propuknout…

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – HC Vajgar J. Hradec 5:6 sn (1:1, 2:1, 2:3 – 0:0)

Góly a nahrávky: 3. M. Čáp (Mikeska), 30. Klimeš, 34. Beran (M. Drs, R. Benda), 42. J. Míchal (Klimeš), 59. Beran (M. Čáp) – 18. Jon (Chmel), 26. Gurka (M. Stach, Chmel), 44. Lazorišák (Jon), 49. Havelka (Ondřej), 56. Lazorišák (J. Mazanec), rozh. nájezd D. Košťál.

Rozhodčí: Šperl, Jílek – P. Bělohlav ml., P. Šimánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváků: 1 090.

Veselí: F. Dvořák – M. Drs, Beran, L. Míchal, J. Benda, Chlaň, Nehoda – M. Čáp. Mikeska, Dušák, R. Benda, Arnold, Vlach, Klimeš, J. Míchal, Bůžek (41. J. Novák).

J. Hradec: Jágr (30. – 32. Pachmann) – T. Tržil, Chmel, Popelka, Ištvánik, Jon, Procházka, Janeček – V. Tržil, Lazorišák, Mazanec, Ondřej, Košťál, Heřmánek, Havelka, Stach, Kubín, Jindra.