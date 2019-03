Vítěz základní části byl velkým favoritem, na hrací ploše to tak však nevypadalo. Hosté, kteří si postup do vyřazovacích bojů zajistili až v závěrečném kole základní části, byli o něco aktivnější a v 8. minutě se ujali vedení zásluhou Kalvase.



Další změnu skóre přinesla až polovina utkání, kdy Krumlov vyrovnal. Po druhé trefě Kalvase Vajgar znovu vedl, ale domácí tým těsně před odchodem do kabin opět srovnal krok. Vítěznou branku zaznamenal v 51. minutě Košťál, který skóroval v oslabení, a nečekané vítězství jindřichohradeckého celku potvrdil gólem do prázdné branky při power play domácích v poslední minutě Gurka.



Hokejisté Vajgaru tak nakročili k překvapivému úspěchu, který mohou stvrdit postupem do semifinále v neděli 3. března na svém stadionu, kde se druhý zápas této série hraje netradičně od 16.15 hodin.



Slavoj Český Krumlov – HC Vajgar J. Hradec 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. Fučík (D. Svoboda), 39. Kadlec (Andrýsek, Břečka) – 8. Kalvas, 36. Kalvas (T. Tržil), 51. Košťál, 60. Gurka (Lazorišák).

Rozhodčí: Macák, Trnka – Jan Kubeš, Zelenka.

Vyloučení: 5:4, navíc Gallistl, F. Čížek, Svěchota (všichni ČK) 10 minut.

Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 280.

HC Vajgar: Jágr – Popelka, Ištvánik, Jon, T. Tržil, Procházka – Stach, Lazorišák, Heřmánek, Kubín, Košťál, Gurka, Janeček, Kalvas, Havelka, Jindra.